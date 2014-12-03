اكتشفي أغرب أسرار النجمات الجمالية

ماذا تفعل النجمات للحفاظ على إطلالة مشرقة في كل الأوقات؟ لكل منهن أسرارها وبعض هذه الأسرار غريبة جداً. اكتشفي معنا فيما يلي أغرب أسرار النجمات الجمالية، وجربي بعضها إذا أعجبتك:

- أنجيلينا جولي والكافيار:

للتخلص من الخطوط البيضاء الناتجة عن تمدد البشرة خلال الحمل، قضت أنجيلينا جولي ساعات طويلة وهي تدلك بشرة جسمها بالكافيار، فجاءت النتيجة مكلفة ولكن ممتازة، حسب قولها.

- بلايك لايفلي والمايونيز:

للحفاظ على شعر كثيف، صحي ولماع تقوم النجمة بلايك لايفلي بنقع أطرافه بالمايونيز قبل الاستحمام بهدف حمايته من اعتداءات المياه الكلسية والصابون.

- سكارلت جوهنسن والخل:

للحفاظ على بشرة مشرقة، تستعمل النجمة سكارلت جوهنسن خل التفاح مكان اللوشن الذي تضعه على البشرة بعد تنظيفها، مما يساعدها على التخلص من الخلايا الميتة بكل سهولة.

- هالي بيري والبن:

للتخلص من السيلوليت المتراكم في أنحاء عدة من جسمها، تخلط النجمة هالي بيري جل الاستحمام بالقليل من البن المطحون وتدلك بها المناطق التي تعاني من السيلوليت. وخير دليل على فعالية هذه الوصفة، برأيها، أن الكافيين المتواجد في البن من المواد التي يكثر استعمالها في الكريمات المضادة للسيلوليت.

- لايدي غاغا والشريط اللاصق:

تتميز لايدي غاغا بعاداتها الغريبة وأبرزها إزالة الماكياج بواسطة الشريط اللاصق الذي تمرّره على بشرتها للتخلص من بقايا مستحضرات التجميل.

- غوينيث بالترو والليفة:

لا تقصد النجمة غوينيث بالترو صالون تصفيف الشعر إلا نادراً، فهي تكتفي بتسريح شعرها في المنزل بواسطة ليفة نباتية للحصول على شعر مالس وخالٍ من التجعيدات.

- نيكول كيدمن وعصير التوت:

للحفاظ على إشراقة لون شعرها المائل إلى الأحمر، تغسل نيكول كيدمن شعرها بعصير التوت بعد الشامبو.

- إيفا لونغوريا وكريمات المشيمة:

للحفاظ على بشرة شابة ومشرقة تلجأ إيفا لونغوري إلى الكريمات المصنوعة من المشيمة التي تدفع ثمنها غالياً جداً.

- سيندي كراوفورد والحليب:

لا تستعمل العارضة سيندي كراوفورد كريماً مرطباً تقليدياً بل تستبدله برش الحليب كرذّاذ على بشرته، كونه يرطبها ويغذيها في الوقت نفسه.

- كاترين زيتا جونز والفريز:

للحفاظ على ابتسامة نجمة، تقوم كاترين زيتا جونز بتنظيف أسنانها بلب ثمرة الفريز كونها تحتوي على نوع من الحمض يزيل البقع عن الأسنان.

- جنيفر لاف هيويت ومعجون الأسنان:

للعناية ببشرتها الدهنية، تطبّق جنيفر لاف هيويت عليها معجون الأسنان كقناع مرة أسبوعياً للتخفيف من احمرارها ومن ظهور البثور عليها.

