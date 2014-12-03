موعد مع الأناقة الأسطورية في حفل" شانيل ميتييه دار"

يشكل عرض Chanel Metiers d’Art موعداً موسمياً مع الأناقة المترفة، كونه يُعرف بتصاميمه التي تستعرض ما تتمتّع به مشاغل Chanel من حرفيّة وإتقان في مجال التصميم والخياطة والتطريز.

الموعد هذا الموسم لم يكن فقط مع عرض استثنائي، ولكن أيضاً مع أناقة أسطورية تمّ تقديمها في إطار تاريخي يجمع بين الحضارة والترف. زمان هذا العرض كان صباح البارحة الثلاثاء أما مكانه فقصر Schloss Leopoldskron النمساوي العريق، الذي شُيّد في القرن الـ18 وسبق أن ظهر في فيلم The Sound of Music الشهير. وقد تحوّلت بعض أجنحته إلى مسرح لعرض أزياء Chanel.

تضمّن هذا العرض 86 إطلالة تميّزت بألوانها الغنية، من الأبيض والأسود إلى الأحمر والكحلي والبني والكاكي... وقد تمّ تنفيذها بأقمشة التويد والكشمير والدانتيل والجلد، وتزيّنت بالكشاكش والريش.

مدينة سالزبورغ النمساوية شكّلت المسرح المثالي لهذا العرض الذي حمل اسم Paris/Salzburg 2014-15، وقد كانت هذه المدينة غالية على قلب الآنسة شانيل كونها وجدت خلال إحدى زياراتها لها الوحي لتصميم جاكيت سيصبح فيما بعد الجاكيت الأيقونيّة الشهيرة التي تختصر الأناقة على طريقة Chanel.

معاطف طويلة، جاكيتات من التويد مزيّنة بالتطريز، بنطلونات قصيرة وأحذية عالية الساق مزودة بالشرائط، جوارب صوفية مطرّزة بالأزهار، كشاكش وربطات من الساتان، أثواب طويلة وبروشات لمّاعة وأساور عريضة تلفت الأنظار بأناقة إلى المعصمين.. كل ذلك وأكثر ستشاهدونه في هذه الإطلالات التي اخترناها من عرض Chanel Metiers d’Art لما قبل خريف 2015 . وقد اختتم هذا العرض بتحية من كارل لاغرفيلد، المدير الإبداعي للدار، برفقة عارضته المفضّلة كارا ديليفنييه، بطلة فيديو كليبReincarnation الذي تمّ إطلاقه يوم الاثنين الماضي احتفالاً بهذه المجموعة.