المربّعات تغزو أزياء "توري بورتش"

تأخذنا مجموعة Tory Burch لما قبل خريف 2015، في رحلة إلى شارع Carnaby Street اللندنيّ القريب من شارع Oxford الشهير والمعروف بمحلات أزيائه وبأرصفته الخاصة بالمارة.

طبعة المربّعات كانت الحاضر الأكبر في هذه المجموعة وقد اتخذت أشكالاً متنوّعة فغزت الأثواب والتنانير والجاكيتات والمعاطف وحتى الكنزات، كما برزت طبعة أزهار الكشمير في بعض الإطلالات.

جاءت ألوان أزياء هذه المجموعة كلاسيكيّة بامتياز، فبالإضافة إلى العاجي والأسود، برز استعمال اللون الأحمر البرغندي والكحلي والكاكي والأزرق. ولم تخلو بعض الإطلالات من الطابع البوهيمي الغالي على قلب المصممة Tory Burch. أما الأقمشة المستعملة فتضمّنت القطن والجوخ والصوف بالإضافة إلى استعمال الحرير في بعض الإطلالات.

الأكسسوارات المكمّلة لهذه المجموعة كانت عبارة عن حقائب من الجلد متوسّطة الحجم وبألوان العاجي والبيج والبرغندي. وقد تكرّر ظهور طبعة جلد الثعبان على بعض الأحذية والحقائب كما لفتتنا تصاميم الأحذية العالية الساق وتلك التي تصل إلى حدود الكاحل بألوانها الشتوية الدافئة. تعرفي على مجموعة Tory Burch لما قبل خريف 2015 فيما يلي.