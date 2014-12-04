في عرض "شانيل" الأخير أزياء للرجال أيضاً

حرص كارل لاغرفيلد المدير الإبداعي لدار Chanel على أن يتضمّن عرض Chanel Metiers d’Art، الذي جرى مؤخراً في مدينة سالزبورغ النمساوية، إطلالات خاصة بالأناقة الرجاليّة، تمّ من خلالها تقديم رؤية Chanel الخاصة في هذا المجال انطلاقاً من فكرة العرض المستوحاة من ما تتمتّع به الحضارة النمساويّة من غنى وعراقة.

جاكيتات Chanel الشهيرة، المصنوعة من التويد كانت حاضرة حتى في الإطلالات الرجاليّة، وقد تزيّنت بالتطريز عند أطرافها كما رافقتها ربطات عنق عريضة مطبّعة وملوّنة.

وكان للصوف حصّة بارزة في هذه المجموعة حيث اتخذ شكل كنزات سميكة أو جاكيتات تزيّنت بالجديلات. أما البنطلونات فتميّزت بقصّتها الكلاسيكيّة الضيّقة وتزيّنت بالتطريزعند الجيبين، فيما برز استعمال الجلد الأسود للجاكيتات التي أضيفت إليها لمسة Chanel المميّزة.

الملفت في هذه المجموعة كان استعمال عدة ألوان في الإطلالة الواحدة، حيث اختلط البيج بالرمادي الفاتح حيناً، وبالأسود حيناً، وبالأخضر الداكن حيناً آخر. وقد تلوّنت المعاطف بالرمادي والكحلي لطلّة راقية وأنيقة.