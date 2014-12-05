كل أناقة الخطوط والفرو في مجموعة "فندي" الجديدة

من وشاح مخطط قديم، استوحى المصمم كارل لاغرفيلد مجموعة أزياء Fendi لما قبل خريف 2015. مجموعة تميّزت بالتنوع في الأفكار التي تناولتها، غزتها الخطوط البيضاء والملونة بأساليب مختلفة مضيفة إليها لمسات من الأناقة ظهرت على المعاطف والحقائب وزيّنت الإطلالات الجلدية والصوفية.

الفرو كان أيضاً من العناصر الحاضرة بكثافة في هذه المجموعة مضيفاً عليها مسحة من الترف. وقد ظهر بلمسات خفيفة حيناً، وغزا الإطلالة حيناً آخر بدفئه وأناقة ألوانه التي تنوّعت بين الأسود والبيج والبنفسجي والوردي.

تميّزت مجموعة Fendi لما قبل خريف 2015 باحتوائها على العديد من المعاطف المصنوعة من الجوخ والفرو. أما استعمال الجلد فكان بشكل أكبر في الأثواب والجاكيتات القصيرة، وقد تلوّن بالأسود والأبيض والأصفر والأزرق والزهري الفاتح.

الإكسسوارات التي رافقت هذه المجموعة متنوّعة وجاءت متناسقة بامتياز مع الإطلالة مضيفة إليها لمسة من التميّز، لفتنا منها الأحذية العالية الساق التي دخلت عليها الخطوط ولكن بشكل خجول، إضافة إلى حقائب الظهر التي تكرر تنسيقها مع أكثر من إطلالة. أما الحقائب الأخرى فجأت كلاسيكية من حيث التصميم، ولكن دخلت عليها الألوان مضيفة لمسة من التميّز. تعرّفي معنا فيما يلي على أبرز ما تضمنته مجموعة Fendi الأخيرة من إطلالات.