أزياء "جاست كافالي" تعود بنا إلى السبعينيات

الأناقة على طريقة Cavalli لها مميّزات خاصة، فمجموعة Just Cavalli لما قبل خريف 2015 تأخذنا في رحلة عبر الزمن إلى موضة سبعينيات القرن الماضي مع ما تتميّز به من طبعات تغزو القمصان والبنطالونات والأثواب بكل جرأة، فارضة نفسها على الإطلالات.

الشالات الصوفية رافقت الأثواب حيناً والأطقم حيناً آخر، تتمايل شراريبها مع كل حركة مضيفة لمسة مميّزة على الإطلالة. أما الجلد الأسود فأخذ شكل بنطالونات واسعة أو جاكيتات قصيرة مستوحاة من موضة الـ70.

لم يكتف المصمم الإيطالي روبرتو كافالي بالاعتماد على اللون الأسود في مجموعة Just Cavalli لما قبل خريف 2015، ولكنه استعان أيضاً باللون العاجي ليضفي لمسة من الإشراق على الإطلالات. أما لمسة الانتعاش فبرزت مع استعمال الأصفر والأزرق المائي والوردي الفاتح جداً في بعض الإطلالات.

خليط الأحمر مع الأسود جاء موفّقاً جداً في إطلالات تميّزت بالأناقة الشديدة، أما طبعة جلد الثعبان الغالية على قلب المصمم روبرتو كافالي فلم تتم الاستعانة بها في هذه المجموعة سوى بلمسات طفيفة.

النظّارات الشمسية والقبّعة الصوفية السوداء كانتا رفيقتين للعديد من الإطلالات مما أضفى عليها لمسة شبابية محبّبة. أما الإكسسوارات التي تم اختيارها لتكمّل أناقة هذه الإطلالات على طريقة كافالي، فكانت أحذية عالية الساق ومفتوحة من الأمام باللون الأسود أو أحذية "بوتس" باللون الذهبي، فيما بقي ظهور الحقائب نادراً واقتصرت ألوانها على الأسود.