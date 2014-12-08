كيف تختارين كريم الأساس المثالي؟

يشكل اختيار كريم الأساس المناسب سر الحصول على بشرة موحدة وخالية من العيوب، فهل تعرفين أسرار اختياره؟

كريم الأساس ذو الصيغة المضغوطة قد يكون مناسباً لبشرتك في مرحلة العشرينيات، إنما قد يتسبب بجفافها في مرحلة الثلاثينيات وما بعد. لذلك ننصحك في هذه الحالة باعتماد الصيغة السائلة من هذا المستحضر لأنها تمنحك اللمسة المتقنة المثالية على أن تكون غنية بالعناصر المغذية والمقاومة للشيخوخة.

إذا كانت بشرتك دهنية، اختاري لها كريم الأساس ذا الصيغة الخالية من الزيوت أما إذا كانت جافة فاعتمديه بصيغة مرطبة تعيد التوازن إلى البشرة. وإذا كانت بشرتك حسّاسة اختاري لها مرطباً ملوناً يغطي الشوائب من دون أن يثقلها.

اللون المثالي لكريم الأساس هو ذلك الذي يكون مطابقاً للون بشرتك، والذي يمنحك الطلة الطبيعية البعيدة عن التكلف. أما إذا واجهت صعوبة في إيجاد هذا اللون، فيمكنك دمج درجتين من كريم الأساس، إحداهما فاتحة والأخرى داكنة للحصول على اللون الأقرب إلى لون بشرتك، على أن تقومي بهذه التجربة في ضوء النهار لتتأكدي من الحصول على اللون الأنسب.

وللحصول على أفضل النتائج عند تطبيق كريم الساس، نظفي بشرتك جيداً ثم طبقي عليها مرطباً يساعد على امتلاء المسام حتى لا يتسرب كريم الأساس إلى الخطوط والتجاعيد. بعدها استعيني بالـ"برايمر" المطفأ اللمعة إذا كانت بشرتك دهنية. أما إذا كانت بشرتك مختلطة وتريدين لمسة نهائية مضيئة، فاختاريه بجزيئات عاكسة للضوء. أما للبشرة الجافة فانتقي برايمر خاصاً لها يمنع جفافها وتقشيرها ويحافظ على ثبات كريم الأساس لأطول فترة ممكنة.