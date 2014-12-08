مايكل كورس يختار تايلور سويفت ملهمة له

من إطلالات النجمة تايلور سويفت، استوحى المصمم الأميركي مايكل كورس مجموعة أزيائه لما قبل خريف 2015. فجاءت هذه المجموعة شبابية ومميزة من حيث التنوع في استعمال الطبعات والخامات والألوان.

كعادته قدم مايكل كورس أزياء يسهل ارتداؤها في مختلف أوقات الليل والنهار تتضمن فساتين وتنانير مطبعة ومنقطة، وبنطلونات طويلة وواسعة، ومعاطف تصل إلى حدود الركبة، وكنزات عملية وجاكيتات تزينها الأزرار.

واختار لها ألواناً من الثقافة الأميركية هي الأحمر والأزرق والأبيض والأسود والبيج. أما طبعات الخطوط والنقاط التي استعملها بكثافة فأعادتنا إلى ستينيات القرن الماضي بكل ما فيها من تميز وأنوثة.

الطبعات الحيوانية كان لها مكانتها أيضاً في هذه المجموعة فظهرت على المعاطف والشالات وحتى الأحذية والحقائب لإضافة لمسة من "الغلامور" على الإطلالة. أما اللون الأسود فكان شبه حاضر في معظم الإطلالات مختلطاً مع الأحمر حيناً، والأزرق حيناً، والبيج حيناً، والأبيض أحياناً، لتكتمل أناقة "المونوكروم" على الطريقة الأميركية.

ترافق العديد من الإطلالات في مجموعة Michael Kors الأخيرة مع صنادل مسطحة وأحذية باليرينا يزينها عقد صغير من الأمام. كما برز اعتماد الأحذية العالية الساق مع المعاطف، والأحذية الرياضية مع البنطلونات الواسعة.

أكثر ما لفتنا في هذه المجموعة غناها بالأفكار المتجددة والمتنوعة، البعيدة عن الملل كدخول الخطوط الحرية على الدانتيل في تصميم كلاسيكي برع مايكل كورس في تقديمه بأسلوب مختلف.