الطبيعة تتفتّح بأناقة على أزياء "كارولينا هيريرا"

رغم كون هذه المجموعة مخصّصة لما قبل خريف 2015، فإن الطبيعة تفتّحت بكل أناقة في أزياء Carolina Herrera. طبعات الورود الضخمة أو الخنافس الحمراء الصغيرة زيّنت بعض الأثواب، فيما حافظ البعض الآخر على أحادية الألوان مع دخول التطريز بلمسات طفيفة. أما الخطوط فجأت بسيطة، عصريّة مفعمة بالأنوثة والشباب والمرح.

بيج، رمادي، أزرق فاتح، أخضر، أسود، كحلي... هي أبرز الألوان التي طغت على هذه المجموعة من الأزياء، وقد توجّهت من خلالها المصممة كارولينا هيريرا إلى المرأة العصريّة التي تحرص على أن تترافق الأناقة مع البساطة في إطلالتها دون أن تخلو من لمسات من المرح. وقد تمّ تنفيذ بعض الأزياء في هذا الإطار لارتدائها على الجانبين وبلونين مختلفين كالعاجي والبيج الأغمق مثلاً.

تميّزت مجموعة Carolina Herrera لما قبل خريف 2015 بالكثير من الأثواب، بعضها جاء بالقصّة المستقيمة التي تصل إلى حدود الركبة، فيما اتخذ بعضها الآخر قصّة الـ"A" والبعض جاء طويلا وخاصاً بالمناسبات. وقد لفتنا منها ثوب كحلي مطبع بورود كبيرة تمّ تصميم رسمتها في مشاغل الدار، وآخر بطبعة الدانتيل التي أضفت عليه لمسة من الأنوثة العصريّة. تعرّفي فيما يلي على جديد المصممة كارولينا هيريرا.