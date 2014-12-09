15 من أجمل إطلالات نانسي في"أرب آيدول"

يشهد هذا الأسبوع الحلقات الأخيرة لبرنامج "أرب آيدول" الذي يعرض على قناة "إم بي سي"، ومعها تكون عضو لجنة التحكيم نانسي عجرم قد أثبتت أنها ليست فقط نجمة في مجال الفن والغناء ولكن أيضاً في مجال الأناقة.

لفتتنا نانسي منذ الحلقات الأولى لهذا الموسم باختيارها لإطلالات أنيقة ببساطتها، غير متكلّفة وبعيدة عن الملل. وكانت في كلّ مرة تفاجئنا بلمسة من التميّز في الأزياء والأكسسوارات والمجوهرات التي كانت تحرص على أن تكمّل إطلالتها. وقد تمكّنت على مرور الحلقات أن ترسم لنفسها هويّة في مجال الأناقة تجمع بين البساطة والرقيّ في خلطة أدركت كل أسرارها.

حافظت نانسي على كامل أناقتها في أزياء السهرات ولكن أيضاً في إطلالات السبور- شيك، فارتدت الجينز والشورت والبنطلون الجلديّ بتميّز لافت. وقد كان اللون الأسود حليف أناقتها في العديد من إطلالاتها، فارتدته على شكل أثواب قصيرة أو طويلة من الدانتيل أو قماش الجرسيه تزيّنت بطبعات الأزهار أو بالخطوط أو حتى بالمسامير لطلة مميّزة.

للحصول على إطلالة شبيهة بإطلالات نانسي في احتفالات نهاية العام، تقيّدي بالنصائح التالية:

- اعتمدي البساطة في أناقتك ولكن ابتعدي عن الأزياء المملّة في طابعها.

- اختاري الأسود كلون أساسيّ في إطلالتك، على أن تدخل عليه بعض التفاصيل التي تضفي على الطلّة لمسة شبابيّة.

- الدانتيل وطبعات الأزهار، تضفي أنوثة ورقّة على الإطلالة فاعتمديها.

- احرصي على تنسيق أزيائك مع أكسسوارات ومجوهرات تتماشى مع طابعها.