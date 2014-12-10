للنهار والليل أناقة خاصة من "زاك بوزن"

في مجموعته الخاصة بما قبل خريف 2015، حرص المصمم الأميركي زاك بوزن على إجراء تعديل بارز على خطّه في التصميم. هذا التعديل تجلّى في لمسة من النعومة طغت على مجموعته الأخيرة ولم تكن في الماضي بارزة إلى هذا الحدّ في أزيائه، مما يبرر اختياره لخامات مثل الحرير المخرّم والجرسيه والصوف والمخمل والفرو، التي تتميّز جميعها بملمسها الناعم والأنثوي بامتياز.

لأوقات النهار صمّم زاك بوزن أثواباً أنيقة ببساطة قصّتها، تايورات ومعاطف من التويد المزيّن بالمخمل، وكنزات صوفية يتم ارتداؤها مع تنانير مطرزة. أما للمناسبات المسائية، فتجلّت الأناقة لديه في أثواب طويلة قريبة في قصاتها من الجسم، منها ما يذكر بالأناقة الهوليوودية، ومنها ما هو مستوحى من تصميم العباءة العربية.

ألوان هذه المجموعة جاءت دافئة بامتياز: قرميدي، برغندي، بنفسجي، أزرق وكحلي، وهي جميعها ألوان تتناسق بامتياز مع البشرة الزيتونية والسمراء، كونها تبرز إشراقها فلا تترددي في اعتمادها.

مجموعة Zac Posen لما قبل خريف 2015 تتوجّه للمرأة العصرية التي تعتبر الأناقة جانباً مهماً من شخصيتها وتوليها أهمية خاصة، ولذلك تحرص على أن تبدو بإطلالة مميّزة في مختلف أوقات الليل والنهار.