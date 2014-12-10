ماكياج نجمات 2014 يوقّعه الأحمر

تبهرنا النجمات بإطلالاتهن على البساط الأحمر: أزياء راقية، تسريحات مميّزة، ماكياج متألّق و...أحمر شفاه باللون الأحمر. ولكن للحصول على إطلالة نجمة بالأحمر هناك أسس وقواعد ندعوك إلى التعرّف عليها فيما يلي:

- احرصي على تحضير الشفاه من خلال تقشيرها بالقليل من مستحضر تقشير بشرة الوجه، أو افركيها بواسطة فرشاة أسنان رطبة، فمن شأن ذلك أن يخلّصك من الخلايا الميتة الملتصقة على سطحها ويحضّرها لاستقبال المرطّب وبالتالي تصبح جاهزة للماكياج.

- احرصي على اختيار الدرجات الداكنة من كريم الأساس عند اعتماد أحمر الشفاه باللون الأحمر، إذ يعكس هذا اللون الإضاءة على البشرة، مما يجعلها تبدو شاحبة عند اعتماد التدرّجات الفاتحة من كريم الأساىس.

- لا تنسي تطبيق القليل من كريم الأساس والبودرة المضغوطة على الشفتين قبل تطبيق كريم الأساس.

- حددي شفتيك من الداخل بلون قريب من لونها قبل تطبيق أحمر الشفاه، فذلك يساعد على تثبيت أحمر الشفاه لأطول فترة ممكنة.

- ابدئي بطبقة رقيقة من أحمر الشفاه تمدّينها على شفتيك بواسطة الريشة التي من شأنها أن تساعدك على توزيع المستحضر بشكل صحيح والحفاظ على ثباته لفترة أطول.

- عند اختيار أحمر الشفاه الأحمر، ابتعدي عن الملابس الكاجوال أو تلك التي تحتوي على طبعات، واحرصي على أن يكون باقي ماكياجك هادئاً.

- تجنّبي اعتماد الأكسسوارات والمجوهرات كبيرة الحجم عند اعتماد أحمر الشفاه باللون الأحمر، واكتفي بالأكسسوارات البسيطة التي تترك الانتباه مركزاً على ابتسامتك.