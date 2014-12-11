فالنتينو يهدي نيويورك مجموعته البيضاء

بمناسبة افتتاح صالة عرضها الجديدة في مدينة نيويورك، قدّمت دار "فالنتينو" عرض أزياء اكتسى باللون الأبيض، استوحته من المجموعة البيضاء التي سبق أن قدّمتها في العام 1978.

وفي هذا الإطار، أعلن مصمّما الدار Maria Grazia Chiuri و Pierpaolo Picciol: "إنها فرحة كبيرة لنا أن نقدّم مجموعة بيضاء جديدة بعد المجموعة الشهيرة التي تمّ تقديمها في السبعينات". أما المصمم المعتزل فالنتينو فقال: "العمل على الأزياء البيضاء صعب جداً ويتحوّل إلى كارثة في حال لم يكن التنفيذ متقناً".

استوحت دارValentino هذه المجموعة من أيقونة الموضة، الراحلة جاكلين كينيدي، ابنة نيويورك المعروفة بكونها كانت إحدى أبرز زبونات هذه العلامة. وقد جاءت التصاميم التي تضمّنتها المجموعة خليطاً من الـ"ريترو" والـ"مودرن"، تجمع بين البساطة في التصميم والإتقان في التنفيذ.

أثواب من التول والدانتيل تواكب حركة الجسم بشفافيتها وتفيض أنوثة طاغية، معاطف وجاكيتات طويلة على شكل "كاب"، بنطلونات طويلة وقصيرة بمختلف تدرّجات الأبيض من النقيّ إلى العاجي.. هذا أبرز ما تضمّنته هذه المجموعة من الأزياء التي استطاعت أن تختصر كل الخبرة والأناقة والرقيّ التي يختزنها اسماً عريقاً في عالم الموضة كاسم "فالنتينو".

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