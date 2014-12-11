هل تعرفين ما هو لون الـ2015؟

مع اقتراب بداية كل سنة تقوم شركة Pantone الشهيرة بلوحات ألوانها، التي يستعين بها المصممون في مختلف أنحاء العالم، باختيار لون أساسي للعام الجديد.

وقد وقع الاختيار للعام 2015 على لون يُعرف بالـ"مارسالا" أو Marsala، وهو خليط من تدرّجات الزهري العتيق والبرغندي والقرميدي. أما أبرز ميزات هذا اللون فكونه دافئ وأنيق، يتمتّع بسحر عالمي مما يسهّل استعماله في مختلف مجالات الموضة، والجمال والديكور.

من أبرز حسنات هذا اللون أنه يضفي لمسة من الإشراق على مختلف ألوان البشرات، وقد شاهدناه في بعض عروض الأزياء الجاهزة للربيع والصيف المقبلين لدى كل من Dior وIsabel Marant، وTommy Hilfiger، وRoberto Cavalli.

يمكنك تنسيق هذا اللون بسهولة مع الأسود والبيج والأبيض، كما يمكن اعتماده بتدرّجات مختلفة تتناسق مع بعضها البعض. ننصحك باختياره لوناً لحقيبتك الجديدة في العام 2015 أو لحذاء يضفي لمسة من التجدد على إطلالتك.

أما في مجال الماكياج، فيمكنك اختياره لوناً لأحمر شفاهك ولطلاء أظافرك على أن تستعيني به أيضاً لإضفاء لمسة من الإشراق على وجنتيك ونظراتك. تابعي فيما يلي مجموعة من الإطلالات والأزياء والمستحضرات التي تلوّنت بلون العام 2015 واختاري منها ما يناسبك.