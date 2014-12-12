بالأبيض والأسود النجمات يخترن أزياء زهير مراد

تتهافت النجمات على أزياء المصمم اللبناني زهير مراد للتألق بها في مناسباتهن على البساط الأحمر، وقد رصدنا في العشرية الأولى من شهر ديسمبر أبرز ما اخترنه من إطلالات جاءت جميعها بالأبيض أو الأسود:

- تألقت النجمة تايلور سويفت بثوب طويل من الحرير الأبيض المطرز بالكريستال، من مجموعة الخياطة الراقية لهذا الموسم، وذلك لحضور الحفل الذي تلى عرض Victoria’s Secret في نيويورك.

- اختارت العارضة البرازيلية إيزابيل غولار ثوباً أسود مطبعاً من مجموعة الأزياء الجاهزة لربيع 2015 لحضور الحفل الذي تلى عرض Victoria’s Secret أيضاً.

- اختارت العارضة الجنوب إفريقية كانديس سوانوبيل ثوباً مطرزاً بالأبيض من مجموعة الأزياء الجاهزة لربيع 2015 لحضور الحفل نفسه الذي تلى عرض Victoria’s Secret.

وكنا قد شاهدنا النجمة بيونسيه والفنانة نجوى كرم في أثواب تشبهه إلى حدّ كبير في إطلالات لهما خلال العام 2014.

- بدت العارضة البرازيلية لايس ريبييرو بكامل أناقتها في الحفل الذي تلى عرض Victoria’s Secret، إذ تألقت بجاكيت سموكنغ من الصوف والساتان المطرز ارتدتها مع "ليغينغ" مطبع من مجموعة الأزياء الجاهزة لهذا الموسم.

- تألقت العارضة الإسبانية نيفيز الفاريز بثوب عاري الكتفين مصنوع من تول الحرير المطبع، من مجموعة الخياطة الراقية لهذا الموسم. وقد نسقته مع حقيبة حمراء صغيرة لحضور حفل Telva Beauty Awards في العاصمة الإسبانية مدريد.

فمن استحقت لقب الأكثر أناقة من بينهن برأيك؟