جديد دار"ديور" من طوكيو إلى العالم

بحضور 1400 ضيف، قدّم راف سيمونز، المدير الإبداعي لدار Dior مجموعة "ما قبل خريف 2015" في مدينة طوكيو اليابانية تحت عنوان "Esprit Dior Tokyo". ولم تكن هذه المرة الأولى التي تقدّم فيها دار Diorعرضاً لها في هذه المدينة، فقد سبقه عرض في العام 1953.

ومنذ ذلك الحين شكّلت حضارة هذه البقعة من العالم مصدر وحي أساسي للدار الفرنسية العريقة.

يشكل هذا العرض التجربة الأولى لدار Dior في مجال تقديم عروض"ما قبل الخريف" التي تلقى رواجاً مستجداً في عالم الموضة. وقد استوحى راف سيمونز أفكار تصميمها من الخطوط الهندسية للأثواب اليابانية التقليدية، ومن أناقة الشارع في مدينو طوكيو.

أما عن سبب اختياره لمدينة طوكيو كمركز لعرض أول مجموعة "ما قبل خريف" تقدّمها الدار فقال: "في هذه البقعة من العالم وجدناً اهتماماً وفضولاً نحو اسكتشاف جديد الموضة، قلّما وجدناه في مناطق أخرى من العالم. كما أن علاقتنا باليابان تاريخية، فلطالما ارتدى أفراد العائلة المالكة تصاميم تحمل توقيع Dior".

وقد تابع سيمونز في هذا المجال: "المستهلكون اليابانيون لا يخافون من المجازفة وتجربة كل ما هو جديد في مجال الموضة، وأظن أن السيد كريستيان ديور كان ينظر إلى الموضة على أنها صناعة عالمية، وكان يعتبر الحضور الياباني جزءاً لا يتجزأ منها، فمن الطبيعي إذاً أن نتوجه إلى هذه البقعة من العالم وننطلق منها بعرض وجد فيها مصدراً أساسياً للوحي".

أبرز ما تميّزت به هذه المجموعة هو التركيز على اللباس الخارجي أي المعاطف والجاكيتات، واستعمال الأقمشة اللماعة والبراقة. وقد أراد سيمونز أن يجمع في ذلك بين الطلّة العملية ولمسات الغلامور التي تضفي عنصر الإبهار على الأناقة.

تم تقديم العرض في مدرج Tokyo’s Sumo Stadium الذي تحوّل إلى مسرح لعرض الأزياء بعد استحداث سقف منخفض حدّد المكان وأضفى لمسة مستقبلية على العرض. وقد حصل كل من الضيوف الـ1400 الذين حضروه على هدية هي عبارة عن طير مصنوع من الأوريغامي رافقته العبارات التالية: "في الثقافة اليابانية يرمز هذا الطير إلى العمر المديد، حتى إنهم يقولون إنه يستطيع العيش مئات السنين.

يسرّ دار Dior بأن تقدم لكم هذه الهدية الجالبة للحظ، احملوها معكم أينما ذهبتم." إكتشفي معنا مجموعة Dior لما قبل خريف 2015 فيما يلي.