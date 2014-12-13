دانتيل وتطريز وفرو لأناقتك من إيلي صعب

أميرات بكامل أناقتهن خرجن للتو من صفحات القصص الخرافية، هكذا بدت عارضات المصمم إيلي صعب لدى تقديمهن لمجموعة أزيائه الخاصة بما قبل خريف 2015.

أثواب من الدانتيل، طبعات وردية أشبه بلوحات تجريديّة، جاكيتات ومشالح من الفرو، قفازات وحقائب جلدية، واكسسوارات زينتها حبّات اللؤلؤ الكبيرة.. هذا أبرز ما تضمّنته هذه المجموعة التي تميّزت بالأنوثة الطاغية والأناقة الراقية التي يدرك أسرارها تماماً المصمم إيلي صعب.

لم يكن الأسود، الذي زيّن العديد من الإطلالات، اللون الوحيد في هذه المجموعة. فقد دخلت عليه طبعات الأزهار الكبيرة الملونة في أكثر من إطلالة محولةً الأزياء إلى لوحات تشكيلية بامتياز.

وقد كان للأحمر والبنفسجي حصة بارزة أيضاً، فتلونت بهما أثواب الدانتيل المطرزة، ومشالح الفرو، وحتى الأحذية والحقائب المصنوعة من الجلد الفاخر، كما احتل الزهري الفاتح حصة مميزة أيضاً في هذه المجموعة، فاكتست به الأثواب، والمعاطف، و"الجامبسوت"، وجاكيتات الفرو في إطلالات تنضح أنوثة وأناقة.

كل ذلك جعل هذه المجموعة متجددة ومتميزة بالأفكار التي قدمتها للمرأة العصرية. فيما يلي ندعوك إلى التعرف على ما قدمه المصمم إيلي صعب من أزياء في مجموعته الخاصة بما قبل خريف 2015.