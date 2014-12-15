ماذا قدّم أوسكار دي لارينتا في مجموعته الأخيرة؟

المصمّم أوسكار دي لارينتا الذي رحل عنّا في شهر أكتوبر الماضي، كان الغائب الأكبر خلال عرض مجموعته لما قبل خريف 2015. ولكن روحه كانت حاضرة بقوّة خاصة أن هذه المجموعة كانت الأخيرة التي شارك دي لارينتا في تصميمها.

رحل دي لارينتا قبل إنهاء هذه المجموعة، التي تكفّل بيتر كوبينغ المدير الإبداعي الجديد للدار بإنهائها وكان حاضراً خلال عرضها. مجموعة حملت كل ما تميّز به أسلوب أوسكار دي لارينتا من أناقة راقية.

شكّلت بلاد الهند، وتحديداً لباس الساري الهندي مصدر الوحي الأساسي لهذه المجموعة وقد تجلّى ذلك في اختيار الألوان القويّة والطبعات المزركشة التي زيّنت الإطلالات مضيفة إليها لمسات من الأناقة والتجدد تتماشى مع أسلوب حياة المرأة العصريّة بكافة تفاصيله.

معاطف بأكمام قصيرة أو بدون أكمام، مشالح من الفرو الملوّن التي رافقت الأزياء اليوميّة أو أثواب المناسبات، بنطلونات واسعة وفساتين تتجلّى فيها الأناقة المترفة على طريقة دي لارينتا... هذا أبرز ما تضمّنته هذه المجموعة الغنيّة بالألوان والأفكار. وقد رافقتها أحذية مسطّحة بتدرّجات معدنيّة حيناً أو صنادل ملوّنة حيناً آخر لتتجلى الأناقة بكامل تفاصيلها.

تعرّفي معنا فيما يلي على أبرز ما تضمّنته مجموعة Oscar de la Renta لما قبل خريف 2015.



