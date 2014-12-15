13 حذاء لتتألقي في حفلات رأس السنة

يعتبر الحذاء ذو الكعب العالي رمزاً للأناقة والأنوثة، وهو الخيار الأفضل للحفلات والمناسبات ودعوات العشاء. وقد جمعنا لك فيما يلي تصاميم من الأحذية التي تحمل توقيع أشهر دور الأزياء العالمية، اختاري منها ما يناسبك لحفلات نهاية العام، على أن تتقيّدي بالنصائح التالية عند اختيار حذائك الجديد حتى تتمكّني من الجمع بين راحة القدم وأناقة الإطلالة:

في البداية، تأكدي جيداً من أن مقاس الحذاء يناسبك وشكله مناسب لشكل قدمك. يجب أن تتمكّني من انتعال الحذاء ونزعه بسهولة، فالحذاء الضيّق سيسبب لك جروحاً مزعجة وصعبة.

كما ننصحك بشراء الحذاء في آخر اليوم، عندما تكون قدماك قد تعرّضتا للتعب والتورّم، لتتأكدي من أنه لا يزعجك حتى في هذه الأوقات.

ومن الأفضل أن تحرصي على المشي بالحذاء عند تجربته، لتتأكدي من أن كعب القدم والأصابع داخل الحذاء. ولتتيقني من وجود مسافة كافية بين أطول إصبع وحافة الحذاء، مما يسمح لك بتحريك الأصابع داخله.

إذا كانت أزيائك غنية بالتفاصيل، فعليك أن قومي باختيار الحذاء ذي التصميم البسيط، أما في حال كانت الأزياء بسيطة وخالية من التعقيدات فيمكنك تنسيقها مع حذاء مبتكر.

وعليك أن تتجنّبي الأحذية المطبّعة إذا كانت أزياؤك غنيّة بالطبعات، كما يستحسن اختار حذاء من الدانتيل أو الساتان بلون ثوبك للحصول على إطلالة راقية تليق بأفخم المناسبات.