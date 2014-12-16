ماكياج بنعومة الريش من "شانيل"

استوحى استوديو ابتكارات الماكياج لدى Chanel الإلهام من نعومة الريشة في إبداعه لمجموعة خاصة بالسهرات، منمقة بنفحات من الذهب والفضة وشبيهة بالمجوهرات المصنوعة من الذهب والماس.

ألوان كلاسيكية يصبح معها كل خيار في الماكياج ممكناً، وفي صميم التناغم بين الألوان يبرز اللون الأحمر الناري الذي ينسدل على الشفاه والأظافر بكل أناقة. أما لمسة اللون الدراقي الرقيق، فتتماهى مع البشرة على شكل ظلال للعينين أو أحمر للخدود بنفحة من النور التي تبعثها اللمسات اللؤلؤية. وينحت الرمادي المعزز باللون الأسود الغامق العينين ويضيئهما باللمسة الفضية أو البيضاء أو الذهبية بإشراقة المجوهرات.

أما أبرز المستحضرات التي تضمنتها مجموعة ماكياج Plumes Precieuses من Chanel فهي:

- بودرة Camelia de Plumes: تتفتح علبتها على بودرة مضغوطة خفيفة وسريعة التماهي مع البشرة، ينثر ظلها الشفاف البلاتيني ومضات من الذهب والفضّة على الخدين وأسفل الرقبة.

- علبة ظلال Les 5 Ombres de Chanel Oiseaux de Nuit: تشكل لوحة مذهلة نظراً للعديد من خيارات الماكياج التي تلهمها بفضل ألوانها الخمسة.

- قلم Stylo Yeux Waterproof Or Blanc: يرسم خطاً سحرياً يجعل العينين تبدوان أوسع.

- ظل Illusion d’Ombre Envol: بلونه القريب من لون البشرة، يمكن وضعه كوشاح من الضوء لوحده أو يستعمل كأساس لألوان أخرى.

- أحمر شفاه Rouge Allure وRouge Allure Velvet وهما من الأساسيات في مجال الماكياج بألوانهم الصاخبة أو الحيادية.

- ظلال الخدين Joues Contrast: بلون رقيق وطبيعي ممزوج بإشراقة مرهفة مع نفحات لؤلؤية وفضية.

- طلاء أظافر Le Vernis بتدرّجات من الأحمر ألحاد أو الداكن التي تتناسق بامتياز مع إطلالة Chanel لنهاية هذا العام.