من كانت النجمة الأكثر أناقة هذا العام؟

تشكل المهرجانات العالمية مناسبات تستعرض خلالها النجمات أجمل إطلالاتهن التي تحمل توقيع أشهر المصممين. أما النجمة التي استحقت لقب الأكثر أناقة في العام 2014 فهي من دون منازع الأميركية بلايك لايفلي التي لفتتنا بإطلالات أبرزت جمالها وانسجمت مع موقعها كنجمة مشرقة.

ومن أبرز ما ارتدته كان ثوباً باللون البيج وآخر بلوني الأبيض والأسود يحملان توقيع Gucci تألّقت بهما في مهرجان "كان" السينمائي، وثوباً أبيض يحمل توقيع Chanel ارتدته في حفل Charles James Beyond Fashion Costume Institute Gala.

أما المصمّم الذي قدّم أجمل الفساتين على البساط الأحمر فكان من دون منازع، الراحل أوسكار دي لارينتا الذي أتحفنا كعادته بأجمل الإطلالات، نذكر منها ثوب ساره جيسيكا باركر الأبيض والأسود الذي يحمل توقيع المصمّم مطرزاً على ذيله، وثوب النجمة الهنديّة فريدا بينتو بلونه الصارخ وتطريزه الذهبي الذي ارتدته في مهرجان "كان" السينمائي، إضافة إلى ثوب النجمة تايلور سويفت الذي تميّز بعقدة كبيرة زيّنت أسفل الظهر وثوب النجمة آمي آدامز العاري الكتفين بلونه الفضّي المميّز.

من أجمل الإطلالات التي قدّمتها دار Dior على البساط الأحمر: ثوباً باللون الأسود ارتدته النجمة شارليز ثيرون في حفل 86th Academy Awards، وآخر عاري الكتفين باللون الأحمر تألّقت به النجمة جنيفر لورانس في المناسبة نفسها.

ومن أجمل ما قدّمه المصمّم Elie Saab، ثوباً اختارته النجمة هالي بيري لحضور حفل Emmy Awards وثوب النجمة إيل فانينغ بلونه المميّز الذي تألّقت به في العرض الأول لفيلم Malificent.

- نجمات الأناقة:

من الإطلالات التي لفتتنا هذا العام أيضاً على البساط الأحمر:

- إطلالة العارضة كاميلا ألفيز بثوب أبيض من توقيع Zuhair Murad في حفل Emmy Awards.

- إطلالة النجمة بيونسيه بثوب أسود طويل يحمل توقيع Nicolas Jebran Couture.

- إطلالة النجمة صوفيا فيرغارا بثوب أبيض عاري الكتفين من Roberto Cavalli.

- إطلالة جيسبكا بيال بثوب مبتكر من Marchesa نسّقته مع عقد مميّز من Bulgari.

- إطلالة لوبيتا نيونغو بثوب طويل باللون الأزرق الفاتح من Prada.

- إطلالة كايت هادسون بثوب أبيض طويل يحمل توقيع Atelier Versace.

- إطلالة كايت بلانشيت بثوب مطرّز يحمل توقيع Armani Prive.