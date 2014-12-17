أشهر صالات عرض "لويس فويتون" بإطلالة جديدة

تم الكشف مؤخراً عن الإطلالة الجديدة لأشهر صالات عرض دار Louis Vuitton الواقعة في شارع Avenue Montaigne الباريسي. وقد اهتم بتحديث ديكور هذا المكان المهندس الشهير بيتر مارينو، جامعاً بين المواد الفخمة والأعمال المبتكرة لفنانين معاصرين، مما سمح بتقديم تجربة فريدة وشخصية للزوار.

والمعروف عن شارع Avenue Montaigne العريق أنه يحمل اسم ميشيل دو مونتانيو، أحد أبرز كتّاب وفلاسفة عصر النهضة. ويشكّل هذا الشارع واحداً من أبرز مراكز الترف والموضة في العاصمة الفرنسية، أما صالة عرض Louis Vuitton الواقعة في 22 Avenue Montaigne فقد اتخذت بحلّتها الجديدة شكل شقة فرنسية أنيقة تتضمن كل ما تقدّمه هذه الدار الفرنسية العريقة من أزياء جاهزة نسائية ورجالية، جلديات، أحذية، ساعات ومجوهرات وأكسسوارات، وكلها مجموعات تؤكد على مهارة هذه الدار العريقة في التصميم والتنفيذ مع اهتمام بارز باختيار الخامات والإتقان في كافة التفاصيل.

وتقدّم صالة عرض Louis Vuitton الجديدة خدمات شخصيّة وفريدة مرتبطة بالتنفيذ على الطلب لمجموعة من الحقائب بخامات وألوان مختلفة يتم تزويدها بالأحرف الأولى من الاسم. كما تمتد هذه الخدمة إلى مجال تنفيذ الأحزمة والأحذية.

وتتضمن صالة العرض الجديدة ركناً لحفلات الاستقبال يحمل اسم L’Appartement ويتضمن صالونين وردهة الاستقبال. رافقونا من خلال الصور التالية في جولة على هذا المكان الذي يجمع بين الأناقة والترف.

