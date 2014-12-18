أمل كلوني.. الأكثر جاذبية وأناقة

اختارت الإعلامية الأميركية الشهيرة، باربارا والترز، المحامية أمل علم الدين زوجة النجم جورج كلوني، الشخصية الأكثر جاذبية للعام 2014. وأعلنت والترز أن اختيارها لأمل اللبنانية الأصل، لا يعود فقط لزواجها من كلوني الذي يعتبر أحد النجوم الأكثر جاذبية في العالم، ولكن أيضاً لاهتمامها بشؤون حقوق الإنسان وإنجازاتها الحقوقية على الصعيد العالمي.

يذكر أن لائحة الشخصيات الأكثر جاذبية التي أطلقتها والترز منذ أوائل التسعينيات تضمّنت لهذا العام أيضاً أسماء النجمات تايلور سويفت وسكارليت جوهانسن، والإعلامية أوبرا وينفري.

وكانت أمل علم الدين قد حصلت في بداية الشهر الجاري على لقب الأكثر أناقة في بريطانيا لهذا العام بعد منافسة مع نجمة هاري بوتر، إيما واتسون.

وتسجل الصور المرفقة أجمل إطلالات علم الدين التي ظهرت بها هذا العام في شوارع لندن ونيويورك، إضافة إلى إطلالات حفل زفافها وثوبها الأبيض الذي حمل توقيع الراحل أوسكار دي لارينتا.