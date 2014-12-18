نعيم خان يهدي مجموعته الجديدة لنساء العالم

قال المصمم الهندي نعيم خان إنه أراد عبر مجموعته لما قبل خريف 2015، أن يصمم أثواباً للحفلات كلاسيكيّة وجميلة، تناسب النساء حول العالم وفي الشرق الأوسط.

وتميّزت هذه المجموعة التي قدمها خان هذا الأسبوع، بألوانها التي تكرّر فيها استعمال الأزرق والأبيض والأسود في أكثر من إطلالة، لفتنا منها ثوب كحلي مخطط بالعرض، وآخر زيّنته قطع من الجلد الأسود، وثوب ثالث غزته نجمات بيضاء اللون.

وقد نجح خان في الجمع بين التطريز الغنيّ والإطلالات الكاجوال في خلطة أتقنها، مما جعل تصاميمه مميّزة بأناقة غير مستهلكة.

واستهل عرض Naeem Khan بمجموعة من الأثواب البيضاء المزيّنة بنقش البورسولين الأزرق، تلتها مجموعة من الإطلالات بالأبيض والأسود دخل عليها الدانتيل، مانحاً إياها لمسات من الأنوثة الطاغية.

كما تضمّنت المجموعة أزياءً باللون الأسود تميّزت بتطريزها الغنيّ ببساطة. وقد احتلّ اللون الكحلي مكانة أساسيّة في هذه المجموعة، فتكرّر استعماله في أكثر من إطلالة تميّزت بالأناقة الراقية. كما استوحى خان بعض إطلالاته، كالعادة، من أناقة العباءة الشرقيّة التي أدخل عليها لمسات من التطريز لتليق بأفخم المناسبات والحفلات.

تذكّري جيداً هذه الإطلالات من Naeem Khan، فمن المؤكّد أنك ستشاهدين العديد منها قريباً على البساط الأحمر، تزين نجمات يعتبرن خان واحداً من ملوك الأناقة في العالم.

