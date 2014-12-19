الأناقة لا تحتاج إلى موضوع مع ريم عكرا

أحياناً، لا تحتاج الأناقة إلى موضوع يغذّيها أو مصدر نستلهم منه أفكاراً نحوّلها إلى إطلالات في غاية الجمال. أحياناً، تختصر الأناقة بثوب أسود بسيط تزيّنه لمسات من الدانتيل بشكل مترف.

من هذا المفهوم للأناقة انطلقت المصممة ريم عكرا لتقديم مجموعتها لما قبل خريف 2015، التي تضمّنت أثواباً للمناسبات والسهرات. مجموعة كلاسية بامتياز لم تقع في فخ عنصري التكرار والاستهلاك.

الذهبي كن حاضراً في هذه المجموعة بكل فخامته وتطريزه الغني، وكذلك الأسود الذي اتخذ شكل أثواب طويلة زيّنها الدانتيل، أو قصيرة من الكريب الصيني حيناً ومن التول والدانتيل حيناً آخر. كذلك أتحفتنا ريم عكرا بتصاميم باللون الأحمر تصلح لأرقى المناسبات وبإطلالات بألوان باستيلية تناسب المرأة الرومانسية بطبعها وذوقها.

لا يمكننا القول إن ريم عكرا جدّدت في خطها أو توجّهها في مجال التصميم من خلال هذه المجموعة، ولكن لا يسعنا سوى الاعتراف أيضاً بأن جميع التصاميم التي تضمّنتها تميّزت بأناقة راقية وتنفيذ متقن تسمح لكل سيدة ترتديها بأن تتحوّل إلى نجمة متألّقة في عالم الأناقة.