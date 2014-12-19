طبّقي أحمر الشفاه على طريقة النجمات

تعود موضة أحمر الشفاه القوي والداكن إلى واجهة الموضة هذا الشتاء، فإذا كنت متحمّسة لاعتمادها ندعوك للتقيّد ببعض القواعد الضرورية للتألّق على طريقة النجمة هيفاء وهبي، والتعرّف على ما قدّمته شركات الماكياج العالمية في هذا المجال:

- حضّري الأساس: تجنّبي تطبيق الأحمر القوي أو الداكن على شفاه متشقّقة أو جافة، وابدئي بتحضير الشفاه جيداً بالتقشير والترطيب قبل الماكياج.

- اختاري الألوان الهادئة: ابتعدي عن الماكياج الداكن والمدخّن على العينين عند اعتماد أحمر الشفاه القوي أو الداكن، واستبدليه بالماكياج الحيادي مع ظلال باللون البيج المائل إلى الذهبي على العينين وعدة طبقات من الماسكارا.

- ركّزي على السحنة: فماكياج السحنة الحيادي لا يعني أن تكون البشرة باهتة، ولذلك أنت تحتاجين إلى إخفاء عيوب بشرتك باستعمال كريم أساس وخافي للهالات السوداء حول العينين. وتذكّري أن أحمر الشفاه الداكن يبدو متألّقاً على بشرة حنطية أكثر منه على بشرة فاتحة جداً، وأن أحمر الشفاه ذات اللون البرغندي يناسب كل ألوان البشرات.

- اهتمّي بلون أسنانك: تذكّري أن ألوان أحمر الشفاه القوية والداكنة تسلّط الضوء على اصفرار الأسنان، ولذلك ننصحك بإجراء جلسات تبييض لأسنانك إذا كنت من محبّات هذه الألوان.

- ارسمي شفاهك: لا تتخلي أبداً عن تخطيط محيط شفاهك بقلم قريب من لون أحمر الشفاه، فاستعمال هذا القلم لا يكون لإبراز محيط الشفاه ولكن للحصول على رسمة محدّدة وللحفاظ على ثبات أحمر الشفاه لأطول فترة ممكنة.

- تجنّبي استعمال الملمّع: فاستعمال الملمّع يكون أفضل عند الرغبة بالحصول على لون حيادي للشفاه، أما بالنسبة للألوان القوية فمن الأفضل اختيار أحمر شفاه حقيقي بصيغو كامدة أو ساتينية للحصول على أفضل النتائج.