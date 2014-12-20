دار "فيرساتشي" تبحث عن الوحي بين أزياء الرياضيين

الرسومات الهندسية والقصات الحادة تطالعنا في مجموعة Versace لما قبل خريف 2015 التي تمّ تقديمها مؤخراً في صالة عرض العلامة في مدينة ميلانو الإيطالية.

فقد بحثت دوناتيللا فيرساتشي مصممة الدار عن مصادر جديدة للوحي عند التحضير لهذه المجموعة، وقد وجدتها في أزياء الرياضيين التي أخذت منها الخطوط المستقيمة والمتعرجة، وأضافت إليها لمسات من الترف والروح العصرية.

أسود، أزرق، أبيض، أحمر وبنفسجي، هي الألوان التي تكرّر استعمالها في هذه المجموعة التي غزتها الطبعات الغرافيكية مزينةً الأزياء والحقائب والجوارب والأحذية... وقد شكل الأزرق والأسود ثنائياً مثالياً في أكثر من إطلالة أنيقة. أما الجلد فقد تمّ استعماله بنوعيات مختلفة وتطريزه على الأزياء بمهارة لافتة.

تضمنت مجموعة Versace لما قبل خريف 2015 أثواباً مزينة برسومات هندسية، تنانير واسعة وقصيرة، جاكيتات سوداء ضيقة، ومعاطف طويلة تناسب المرأة العصرية التي تبحث عن التميز في كل تفاصيل إطلالتها. أما أكثر ما لفتنا في هذه المجموعة، فالأحذية ذات الكعب المرتفع التي توحّدت مع الجوارب في تصميم مميّز أضفى بعداً مستقبلياً على الإطلالة.

تعرّفي معنا فيما يلي على مجموعة Versace الجديدة..