من "ماركيزا".. أناقة على الطريقة البيزنطية

استطاعت دار Marchesa البريطانية، أن تثبت مرة جديدة من خلال عرضها الأخير، أنها من السبّاقين في تقديم مجموعات في غاية الأناقة تصلح لأرقى المناسبات.

وقد كشفت مصممتا الدار عن سر نجاحهما في هذا المجال، فقالت كيرين كرايغ: "نحن نركّز دائماً على تحويل أحلام النساء إلى حقيقة". أما جورجينا شابمن فقالت: "الأحلام المميّزة تتحوّل دائماً معنا إلى إطلالات في غاية السحر والأناقة".

وفي مجموعتها لما قبل خريف 2015، ترجمت دار Marchesa التميّز من خلال إطلالات مطرّزة مستوحاة من العصر البيزنطي، مع كل ما يعرف به من غنى وترف. وكان الدانتيل حاضراً بكل فخامته في معظم الإطلالات من فساتين الكوكتيل القصيرة إلى أثواب السهرات الطويلة. أما الألوان فكانت أيضاً راقية وتنوعت بين الأسود والكحلي والأبيض، والأحمر والفضي والذهبي، لتناسب أفخم المناسبات.

وتميّزت معظم الأثواب بقصّاتها التي تبرز نعومة الخصر، وقد دخلت على بعضها الكشاكش لتزيّن التنورة أو الكمّين، وتضفي لمسات إضافية من الأنوثة على الإطلالة. وقد غزا الدانتيل بعض الإطلالات بشكل كامل، فيما اختلط مع التول في إطلالات أخرى، ليشكّل هذا الثنائي رمزاً للأناقة على طريقة Marchesa، التي ندعوك إلى التعرف عليها من خلال الصور التالية: