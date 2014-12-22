3 مستحضرات لبشرة مشرقة من "توم فورد"

من الصعب الحفاظ على بشرة مشرقة وخالية من العيوب من دون العناية المستمرة واستعمال المستحضرات المناسبة، ولكن في زحمة المستحضرات المتوفرة قد تجدين صعوبة أحياناً في القيام بالاختيار المناسب الذي يضمن لك الحصول على أفضل النتائج، ولمساعدتك في هذا المجال رصدنا 3 مستحضرات جديدة من Tom Ford قادرة على إخفاء عيوب البشرة بكل سرعة وسهولة ندعوك إلى التعرف عليها فيما يلي:

- كريم الأساس Traceless Perfecting Foundation SPF15 الذي يرطب البشرة ويوحد لونها، ليعطيها مظهراً خالياً من العيوب ونضراً بمسامات أقل وضوحاً. تحتوي تركيبته المطورة الجديدة على مركب الإشباع والتغذية الخاص بتوم فورد، لتساعد على تنعيم البشرة وتجعدها وتخفيف الخطوط والتجاعيد. يوفر تغطية متوسطة إلى كاملة، إضافة إلى احتوائه على عامل حماية من الشمس.

- قلم إخفاء العيوب Concealing Pen المصمم بأداة تطبيق فريدة من نوعها، تساهم في إخفاء الهالات الداكنة تحت العينين وتباين لون البشرة واحمرارها مما يؤمن الحصول على مظهر مشرق وخال من العيوب، وهو متوفر بستة ألوان مختلفة ليتناسب مع ألوان البشرات كافة.

- قلم التصحيح Correcting pen، وهو قلم أنيق لتصحيح عيوب البشرة مصمم برأسين، أحدهما بيضوي الشكل ويحتوي على لون ذي أساس وردي لتحييد لون منطقة أسفل العينين. أما الثاني فعبارة عن رأس دقيق داخله مصحح يميل لونه نحو الأصفر ليخفي بدقة أي عيوب في البشرة. وللحصول على تغطية أكثر كثافة يستخدم فوقه قلم إخفاء العيوب Concealing pen. يتوفر قلم التصحيح بثلاثة ألوان مختلفة ليتناسب مع جميع تدرجات البشرة.

مجموعة مستحضرات Flawless Complexion من Tom Ford سوف تتوفر ابتداء من يناير 2015 لدى كاونتر توم فورد بيوتي في باريس غاليري في الشرق الأوسط.

