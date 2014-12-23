ألوان أظافرك هذا الشتاء تكشف خفايا شخصيتك

لكل لون من ألوان طلاء الأظافر الرائجة هذا الشتاء، معنى مختلف يكشف حقيقة شخصيتك ويعبّر عن مكنونات نفسك. اكتشفي معنا فيما يلي معاني هذه الألوان لتختاري اللون الذي يعبّر عنك بامتياز:

- الأرجواني: هو لون الطاقة والحيوية والشباب والثقة بالنفس. إذا كان لونك المفضّل فهذا يعني أنك تتمتعين بثقة كبيرة ولكن دون السعي إلى فرض نفسك على المحيطين بك.

- الأحمر: أنت عاطفية وجريئة تبحثين عن الأناقة حتى في أكثر التفاصيل دقّة. تحبين لفت الأنظار وتسعين للتميّز دائماً.

- الأسود: طبعك المتمرّد يرفض القيود من أي نوع كانت. تجدين في اللون الأسود تعبيراً عما تتمتعين به من غموض في شخصيتك.

- الأبيض: أنت شخصية مدركة جيداً لما تريدين وتسعين لتحقيق مرادك بشتى الوسائل والإمكانيات المتاحة.

- الرمادي: أنت شخصية ناضجة، تعرفين ماذا تريدين وتفرضين الاحترام في تعاملك مع الآخرين.

- الأزرق: شخصيتك الهادئة والمسالمة توحي بالثقة، ولكنها تخفي أيضاً إصراراً كبيراً على التقدم والنجاح في شتى الميادين.

- الأخضر: تتمتعين بشخصية تهوى المخاطرة وتجربة كل جديد. نشاطك الكبير يدفعك أحياناً باتجاه التهور.

- البرغندي: شخصيتك المحبة للحياة تدفعك إلى البحث عن التجدد والتميز دائماً. هدفك البقاء محط أنظار الجميع لتشعري بوجودك.

اكتشفي معنا فيما يلي 13 تصميماً جديداً لأظافرك هذا الشتاء.