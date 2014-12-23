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"Make Up For Ever" تحتفل بعيدها الـ30

المصدر: العربية.نت - رانيا لوقا
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احتفلت علامة Make Up For Ever بعيدها الـ30 بأسلوب مميّز، بعد مشاركتها كأحد الرعاة الرسميين لمهرجان دبي السينمائي الدولي بنسخته الحادية عشرة، وذلك في حفل خاص تضمّن عرضاً فنياً استثنائياً للرسم على الأجسام.

عملت داني سانز، المؤسس والمدير الفني لعلامة Make Up For Ever على جميع الإطلالات التي تضمنها عرض الماكياج الفني، وجعلتها حقيقة بمساعدة فريق خبراء التجميل خلال السهرة. وقد حضرت داني سانز من باريس خصيصاً للاحتفال بهذه المناسبة.

حضر الحفل أكثر من 700 شخص، بمن فيهم كبار الشخصيات والمشاهير وأهل الصحافة الذين تمتعوا بنقل عالم الجمال الاحترافي من وراء الكواليس إلى المسرح في عروض مؤثرة وفريدة من نوعها. تابعوا معنا بعض اللقطات من هذا الحفل.

داني سانز برفقة الفنانة درّة داني سانز برفقة الفنانة درّة
داني سانز، تمارا الزاك ومحمد كريم داني سانز، تمارا الزاك ومحمد كريم
ديالا مكي بين الحضور ديالا مكي بين الحضور
نجوم مصر ولبنان كانوا على الموعد مع هذا الحفل نجوم مصر ولبنان كانوا على الموعد مع هذا الحفل

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