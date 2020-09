"Make Up For Ever" تحتفل بعيدها الـ30

احتفلت علامة Make Up For Ever بعيدها الـ30 بأسلوب مميّز، بعد مشاركتها كأحد الرعاة الرسميين لمهرجان دبي السينمائي الدولي بنسخته الحادية عشرة، وذلك في حفل خاص تضمّن عرضاً فنياً استثنائياً للرسم على الأجسام.

عملت داني سانز، المؤسس والمدير الفني لعلامة Make Up For Ever على جميع الإطلالات التي تضمنها عرض الماكياج الفني، وجعلتها حقيقة بمساعدة فريق خبراء التجميل خلال السهرة. وقد حضرت داني سانز من باريس خصيصاً للاحتفال بهذه المناسبة.

حضر الحفل أكثر من 700 شخص، بمن فيهم كبار الشخصيات والمشاهير وأهل الصحافة الذين تمتعوا بنقل عالم الجمال الاحترافي من وراء الكواليس إلى المسرح في عروض مؤثرة وفريدة من نوعها. تابعوا معنا بعض اللقطات من هذا الحفل.