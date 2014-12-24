أزياء خارجة عن المألوف من "أنطونيو بيراردي"

قدّم المصمم البريطاني من أصل إيطالي أنطونيو بيراردي مجموعة أزيائه لما قبل خريف 2015 التي تضمّنت 35 إطلالة تميّزت بالخياطة المتقنة وباختيار الأقمشة المستوحاة من البدلات الرجالية التي نحتها المصمم بأسلوب أنثوي يتناسق مع بنية جسم المرأة.

تميّزت هذه المجموعة بأثوابها ذات القصات غير المتوازية، بنطلوناتها الكلاسيكية التي رافقتها جاكيتات بتصاميم مبتكرة، وأثوابها الطويلة التي دخلت عليها التقنية الثلاثية الأبعاد في التصميم والتنفيذ، تماماً كما كانت حاضرة في جميع الإطلالات الأخرى التي حملت توقيع Antonio Berardi.

"الجاكارد" هي النقشة الوحيدة التي تم اعتمادها في هذه المجموعة، وقد تناولها المصمم بأساليب مختلفة ومتجددة أعطتها بعداً مميزاً لم نعهده عند استعمال هذه الطبعة من قبل.

"أنا لا أؤمن بسرعة تبدّل الموضة".. قالها بيراردي متحدّثاً عن مجموعته الجديدة، وتابع "ولذلك أعمل على تصاميم جميلة أتمنى أن يكون عمرها أطول من موسم واحد، وأنا أبحث دائماً عن أقمشة أنيقة ومتجددة لأنني أؤمن بأن القماش لا يقل أهمية أبداً عن باقي العناصر المهمة في التصميم".

تعرّفي معنا فيما يلي على هذه المجموعة المميّزة من تصاميم بيراردي.