هدايا من "شانيل" لمحبّات عطر الرقم 5

لكل محبّات عطر N5 الكثيرات حول العالم، تقدّم دار Chanel فرصة للتمتّع أكثر برائحة هذا العطر من خلال مجموعة مستحضرات الحمّام المرافقة له.

يكمن أحد أهم أسرار عطر الرقم 5 منChanel في اختيار أسمى المواد الخام الاستثنائية. وهو يحفظ ألغاز عطر مجرّد لا يمكن تمييز أياً من مكوناته الثمانين المستخدمة في تركيبته. جسّد هذا العطر تغييراً جذرياً في عالم العطور، بحسب جاك بولدج مبتكر العطور لدى Chanel الذي يشبهه بالسمفونيّة العطريّة التي تمزج بين نفحات الإيلانغ إيلانغ وياسمين غراس وزهرة مايو روزا المعزّزة بالألدهايد في تناغم مثالي. أما مستحضرات الحمّام التي تقدّمها Chanel كمكمّل لهذا العطر فهي:

- صابونة عطر الرقم 5: التي استبدلت شكلها المربّع بشكل جديد مقوّس ملؤه الجاذبيّة والأنوثة. ولدى ملامستها المياه تنتج هذه الصابونة رغوة غنيّة وخفيفة تغلّف البشرة بالنعومة والرّقة والعطر المرهف.

- كريم الجسم من عطر الرقم5: يكشف عن روائح مفعمة بالشغف، أما ملمسه الغنيّ فيمنح البشرة النعومة والترطيب المثاليين، تاركاً عليها بصمته العطريّة المرهفة التي تمنحها لحظات من الدلال الحقيقي.

- البودرة الحرة من عطر الرقم5: تتهادى برقّة وإحساس على الجسم بوشاحها الخفيف والمتطاير بإنسيابيّة، فتمنح البشرة نعومة فائقة بإحساس البودرة الرقيقة المعطّرة بأعذب النفحات التي تطيل مفعول العطر.