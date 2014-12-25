جيني بيكهام تحوّل جميع النساء إلى نجمات

المعروف عن المصممة البريطانية جيني بيكهام أنها متخصصة في أزياء السهرات والأعراس، وهي من المصممات المفضّلات لدى دوقة كامبريدج كايت ميدلتون. كما يُعرف عنها أنها تعشق تصميم أثواب طويلة تزيّنها بالتطريز اليدوي الذي يضفي عليها لمسات من الأناقة المترفة. وقد حافظت على هذا التوجّه في مجموعتها الجديدة الخاصة بما قبل خريف 2015.

وترجمت جيني بيكهام مفهومها للأناقة في هذه المجموعة من خلال تصميم أزياء تحوّل كل امرأة لنجمة في مجال الأناقة، فتسمح لها بالتألّق بإطلالة راقية في مختلف المناسبات.

ومن بريق المجوهرات، استعارت جيني بيكهام لمسات أضافتها على أزيائها، فاتخذت شكل "بروش" زيّنت به الخصر والكتفين وأسفل الصدر حيناً، أو طرّزتها على كامل الإطلالة حيناً آخر.

أما الألوان التي اعتمدتها في هذه المجموعة فجاءت كلاسيكية بامتياز، وأبرزها: الذهبي والأسود والأحمر والكحلي والأخضر والأزرق البترولي. كما اعتمدت التطريز اليدوي على معظم الإطلالات بلمسات خفيفة حيناً، وبحضور طاغٍ حيناً آخر لإرضاء كافة الأذواق في هذا المجال.

تعرّفي معنا على أبرز إطلالات Jenny Packham لما قبل خريف 2015 فيما يلي.