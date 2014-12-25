من هو الثنائي الأكثر أناقة للعام 2014؟

في عالم النجومية، تشكل الأناقة ضرورة تفرض وجودها تماماً كما تفرضه الموهبة والكاريزما. أما عندما يشكل النجوم "ثنائيات" في الحياة أيضاً، تصبح الأنظار مسلطة على كافة تفاصيل حياتهم وأناقتهم.

فيما يلي نستعرض النجوم الذين كسبوا الرهان في مجال الشهرة والحب، واستحقوا لقب "الأكثر أناقة" في العام 2014.

أمل وجورج كلوني

زواجهما شكّل أحد الأحداث التي نالت تغطية إعلامية كبيرة هذا العام، فهي المحامية الشهيرة وهو أشهر أعزب في هوليوود، والاثنان يتمتعان بذوق رفيع جداً في مجال الأناقة استعرضاه من خلال إطلالات حفل زفافهما التي نتذكّر منها أناقة جورج بالبدلة الرمادية، وأناقة زوجته بتصميم يحمل توقيع Giambattista Valli.

فيكتوريا وديفيد بيكهام



تحرص فيكتوريا على اعتماد أزياء من تصميمها الخاص في إطلالاتها الرسمية، فهل تفكّر أيضاً باستحداث مجموعة للأزياء الرجالية تستوحيها من أناقة زوجها لاعب الكرة الشهير ديفيد بيكهام.

سوكي واترهاوس وبرادلي كوبر



هي واحدة من أشهر العارضات البريطانيات وهو أحد أبرز نجوم هولييود. ومعاً يشكّلان ثنائياً يجسّد الشباب والأناقة كما في هذه الإطلالة التي نسق فيها برادلي طقمه الأسود مع ثوب سوكي الذي يحمل توقيع Louis Vuitton.

صولانج نويلز وآلن فيرغوسن



يحبان التميّز في الإطلالات وفي أسلوب الحياة، هذا ما أظهرته صور زفافهما. فقد تألّقت صولانج بتصميم يحمل توقيع Stephane Rolland نسّقته مع بدلة زوجها.

سيننا ميللر وتوم ستاريدج



ثنائي يجسّد الأناقة والشباب على الطريقة البريطانية، ولذلك كان من الطبيعي أن يعتمدا في أناقتهما على دار أزياء Burberry البريطانية العريقة.

كيم كارداشيان وكاني ويست



أكثر ما يحبّه هذا الثنائي هو اعتماد إطلالة متناسقة فيما بينهما، وخير دليل على ذلك ما اختاره من أزياء Balmain في هذه الصورة.

بلايك لايفلي وريان رينولدز



يتمتعان بالشهرة والجمال والأناقة، ويشكّلان صورة مثالية للثنائي الهوليوودي العصري. نتذكرهما هذا العام بأجمل الإطلالات التي ظهرا بها على البساط الأحمر، ومنها هذه الإطلالة التي تحمل توقيع Gucci.

آمبر هيرد وجوني ديب



يتمتّع النجم جوني ديب بلمسة من الغموض في شخصيته وأناقته، ولذلك من الطبيعي أن تحمل حبيبته الممثلة آمبر هيرد شيئاً من هذه الصفات في إطلالتها أيضاً.