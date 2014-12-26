أكسسوارات هذا الشتاء تلمع ببريق الجواهر

لإطلالة ملفتة في احتفالات نهاية العام، تزيني بأكسسوارات تحمل لمعان وبريق الجواهر تضفي لمسات من الإشراق والفخامة على أزيائك. ولتسهيل هذه المهمة عليك قدمت دور الأزياء العالمية تشكيلة كبيرة من الأكسسوارات التي تتلون ببريق المجوهرات، أوالمزينة بأحجار تشبه الأحجار الكريمة.

وقد لفتنا منها أغطية الرأس والحقائب عند Dolce&Gabbana، الصنادل المزينة بالأحجار عند DSquared2، العقود والأساور عند Ralph Lauren وGucci، الأحذية البراقة عند Saint Laurent وValentino وMatthew Williamson... ولكن قبل اختيار هذا النوع من الأكسسوارات، ندعوك للتقيد ببعض النصائح التي تساعدك على حسن الاختيار في هذا المجال للحصول على إطلالة مبتكرة لا تقع في فخ الابتذال.

- إختاري نوعاً واحداً من الأكسسوارات المزينة بالبريق أو بالأحجار، قد يكون الحذاء أو الحقيبة، أو العقد أو السوار العريض...

- عند اختيار عقد كبير مزين بالأحجار الضخمة، حافظي على نعومة الأكسسوارات الأخرى المرافقة له.

- الحقائب والأحذية ذات التدرجات الذهبية والفضية تصلح لأوقات النهار إذا كانت ذات تصميم "كاجوال" أما الصنادل والحقائب الصغيرة المزيّنة بالأحجار فهي للسهرات والمناسبات فقط.

- إحرصي على نعومة وبساطة أزيائك عند اختيار الأكسسوارات الكبيرة واللماعة.

- إبتعدي عن الماكياج المتكلف عند اعتماد الأكسسوارات البراقة والملفتة، واستبدليه بماكياج كلاسيكي يبرز جمال بشرتك ويخفي عيوبها.