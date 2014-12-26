هذه أجمل تسريحات 2014

بين الضفائر والشينيون والبراشينغ، تنوعت تسريحات النجمات على البساط الأحمر خلال العام 2014.

واخترنا لك منها أجملها لتستوحي منها أفكاراً لتسريحة تتألقي بها في احتفالات نهاية العام.

- لإطلالة كلاسيكية لا تفتقر إلى الأناقة، اختارت النجمة جيسيكا ألبا تسريحة من طراز الريترو

- تهتم نيكول كيدمان بكافة تفاصيل إطلالتها على البساط الأحمر، وهي تبحث عن التجدد والابتكار حتى في التسريحة.

- في أحد إطلالاتها خلال مهرجان "كان" السينمائي، اختارت النجمة بلايك لايفلي تسريحة جميلة تأخذ شكل ضفيرة طويلة تبرز أناقة تصميم ثوبها من جهته الخلفية.

- تألقت النجمة ميلاني لوران في إحدى إطلالاتها بشعر منسدل على الكتفين تزينه الضفائر عند أعلى الرأس.

- في واحدة من إطلالاتها على البساط الأحمر، اختارت النجمة آمبير هيرد تسريحة تأخذ شكل شينيون مبتكر يمتد من أسفل العنق حتى أعلى الرأس.

- تعترف دايان كروغر أنها من هواة التسريحات التي تتضمن ضفائر، وقد اعتمدت عليها في العديد من إطلالاتها هذا العام.

- تهوى النجمة أماندا سايفريد الجمع بين الضفائر والشينيون في تسريحة واحدة تبرز جمال الوجه ونعومة الإطلالة.

- الضفيرة الرخوة من التسريحات التي تكرر ظهورها هذا العام، ومن أجملها تلك التي ظهرت بها العارضة كارا ديليفيني مع غرة منسدلة على جانب الوجه.

- إضفاء الحجم على التسريحة ضروري لإبرازها عندما يكون الشعر قصيراً، وهذا ما اعتمدته النجمة ديانا آغرون في إحدى إطلالاتها على البساط الأحمر.

- التسريحات الرومنسية تبقى دائماً على الموضة، وخير دليل على ذلك التسريحة التي تزينها ضفيرة رخوة منسدلة على الكتف، والتي اعتمدتها العارضة داوتزن كراوس في إحدى إطلالاتها.

- للحفاظ على أناقة إطلالتها، اختارت النجمة إيما واتسون شينيون ملفوف على الجانبين ليتناسق مع ثوبها الأسود البسيط.

- لإطلالة ملفتة على البساط الأحمر، اختارت النجمة ماريون كوتيارد تسريحة من وحي موضة ستينيات القرن الماضي.

- تهوى النجمة ريتا أورا الإطلالات المبتكرة، وقد اختارت أن تزين رأسها في هذه التسريحة بحلقات معدنية صغيرة.

- لإبراز أناقة القسم العلوي من أزيائها، اختارت العارضة سوكي واترهاوس هذا الشينيون الذي يرتفع بشكل حيوي عند أعلى الرأس.

