موضة السبعينيات تستعيد شبابها مع "غوتشي"

بعد اختيار الـ"مارسالا" Marsala كلون للعام 2015 من قِبَل شركة Pantone الشهيرة التي تحدد ألوان الموضة في كل موسم، ظهر هذا اللون في عرض Gucci الأخير بتدرجاته التي يختلط فيها الزهري العتيق مع البرغندي والقرميدي في تناسق دافئ.

في مجموعتها لما قبل خريف 2015، قامت دار Gucci بإحياء موضة سبعينيات القرن الماضي بكل ما تتميز به من طبعات هندسية وقصات قريبة من الجسم، مضيفة إليها لمسات عصرية تناسب إطلالات نساء اليوم.

الخليط بين الدافئ والبارد كان واضحاً في هذه المجموعة، التي تميزت بتصاميم جاكيتاتها المصنوعة من الجوخ أو الفرو، ومعاطفها التي تحمل دفئ الكشمير والجلد والمخمل. وقد برعت دار Gucci في لعبة المزج بين الألوان كعادتها، فاختلط لون الـ"مارسالا" بالأزرق العتيق في إطلالات اتخذت شكل أثواب بسيطة أو معاطف مع بنطلونات كلاسيكية ضيقة. أما الأسود فقد اختلط مع الأحمر حيناً، ومع الأبيض والرمادي حيناً آخر، في كنزات صوفية تزينها طبعة "الجاكارد" الأنيقة.

لم تكتمل الأناقة في إطلالات Gucci لما قبل خريف 2015 من دون أحذية متعددة الألوان يختلط فيها جلد الثعبان بالجلد العادي وتزينها أشرطة أنيقة. أما الحقائب التي رافقت هذه الإطلالات فجاءت متوسطة الحجم تزينها سلاسل فضية وأحرف GG المتعانقة، والتي تختصر قمة الأناقة على الطريقة الإيطالية.