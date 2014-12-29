موضة ربيع-صيف 2015.. تكشفها الحملات التسويقية

تشكّل الحملات التسويقية وسيلة دور الأزياء العالمية الأولى للوصول إلى الجمهور، ولذلك يتم الاهتمام كثيراً بكافة تفاصيل هذه الصور، من اختيار العارضين وأمكنة التصوير، وأفضل المصورين العالميين في هذا المجال.

اكتشفوا معنا فيما يلي الصور الأولى لأشهر حملات 2015 التسويقية:

في حملته لصيف 2015، وجد المصمّم الأميركي رالف لورين مصدر وحيه في الصحارى العربية. وقد اختار أن تظهر عارضته بثوب طويل، بعدسة المصور بروس ويبر، وبرفقة 5 جمال.

واختار المصمم الأميركي مايكل كورس، المصور الشهير ماريو تيستينو، لتصوير حملته لصيف 2015. وقد بدت عارضته مرتدية ثوباً متوسط الطول تزينه أزهار كبيرة وهي واقفة في مركب أنيق.

أما دار Balmain فوقع اختيارها على نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها كاني ويست لتصدر حملتها. وقد تمّ التصوير في مرآب للسيارات وهما يرتديان أزياء تجمع بين الجلد والقماش اللماع. وقام بتصويرهما المصور الشهير ماريو سورينتي.

واستوحت دار Missoni ألوان مجموعة أزيائها الصيفية من الحرباء الملونة، فجاءت الأزياء مطبعة ومزينة بالألوان الصيفية المنعشة. وقد رافقت الحرباء الملونة العارضات في الحملة التسويقية للدار كونها من أوحت بأزيائهن.

أما العارضة الشهيرة داريا ويربري فاختيرت وجهاً لحملة Salvatore Ferragamo لصيف 2015. وقد تم التقاط صور هذه الحملة على يد المصورين الشهيرين ميرت أند ماركوس، في حديقة قرب حوض للسباحة، وأظهرت الأناقة المترفة على الطريقة الإيطالية.

وقام بتصوير الحملة التسويقية الجديدة لدار Dolce&Gabbana ، دومينيكو دولتشي بنفسه. وجمع فيها بين العارضات والعارضين وسيدات في خريف العمر، من منطقة سيسيليا الإيطاليّة، شكلن مصدر الوحي الأساسي لهذه المجموعة التي اختلط فيها الطابع الإسباني مع الطابع الإيطالي، فكانت النتيجة أزياء تضج بالأنوثة والأناقة.

واستوحت Louis Vuitton مجموعتها للأزياء الرجالية لصيف 2015 من الهند، ولذلك تم تصوير حملتها التسويقية على يد المصور بيتر ليندبرغ في مدينة جايبور الهنديّة.