لك وله: جديد "لوبوتان" لصيف 2015

يرتبط اسم Christian Louboutin بأشهر تصاميم الأحذية في العالم، ولذلك فإن إطلاق مجموعة جديدة من الأحذية تحمل توقيعه يشكّل حدثاً منتظراً في عالم الموضة. وقد قدّم لوبوتان مؤخراً مجموعة تصاميمه من الأحذية والحقائب للنساء والرجال، ندعوك للتعرّف عليها فيما يلي:

في مجموعته النسائية التي قام بتصوير حملتها الإعلانية المصور الشهير بيتر ليبمان، تم تصوير أحذية المجموعة الصيفية في حوض الاستحمام. وقد رافقتها عبارة "لا تتخلي عن حذائك في أي وقت". وجاءت معظم هذه الأحذية ملونة بألوان صيفية مشرقة، ودخلت عليها الطبعات بشكل لافت.

أما المجموعة الرجالية فضمت أحذية أساسية في خزانة أي رجل وتم تصويرها في الملاعب الرياضية للتركيز على طابعها العملي والمريح. تميزت هذه المجموعة بتصاميمها الكلاسيكية، وبالخلط بين الخامات والألوان بالإضافة إلى إمكانية أن ترافق الرجل في مختلف أوقات يومه.

وقد لفتنا منها الأحذية التي تحمل طابعاً رياضياً، وتلك التي تحمل طابع "الكاجوال" أما الحقائب فجأت مطبعة بكل أناقة.