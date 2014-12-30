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10 حقائب تكمّل أناقتك في السهرات

المصدر: بيروت - رانيا لوقا
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إذا كنت تتحضّرين لسهرة رأس السنة، فأنت تفكّرين بكافة تفاصيل إطلالتك من الزي إلى الحذاء فالماكياج والتسريحة والأكسسوارات والحقيبة الصغيرة التي سترافقك. ولمساعدتك في اختيار الحقيبة المناسبة، تابعي نصائحنا وتعرّفي على مجموعة من أجمل حقائب هذا الموسم الخاصة بالسهرات:

- ليس بالضرورة أن تكون حقيبة السهرة بلون الحذاء، فالحقيبة الحيادية اللون أو السوداء يمكن أن تكون مناسبة لكافة أنواع الأحذية.

- تذكّري أن الحقيبة السوداء أو الذهبية أو الفضية يمكن أن تصلح لمعظم ملابس السهرات.

- وضّبي حقائب السهرات في أكياس من القماش لحماية ما تحمله من تطريز وخرز.

- تجنّبي ملء حقيبة السهرة بالأغراض، واكتفي بوضع الضروريات فيها كالموبايل وأحمر الشفاه.

- اختاري الحقيبة المزيّنة بالأحجار لإضفاء لمسة من التألّق على الأزياء البسيطة.

- إذا كان زيّك غنياً بالتطريز، اكتفي بحقيبة صغيرة بسيطة في تصميمها وخالية من التعقيدات.

Marni Marni
Oscar De La Renta Oscar De La Renta
Dolce&Gabbana Dolce&Gabbana
Eli Saab Eli Saab
Gucci Gucci
Alexander Mcqueen Alexander Mcqueen
Bulgari Bulgari
Chanel Chanel
Dior Dior
Lanvin Lanvin

كلمات دالّة

#أناقة, #موضة, #اكسسوار, #حقائب, #شنط, #أزياء

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