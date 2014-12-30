8 خطوات مثالية لماكياج سهرة رأس السنة

لإطلالة متجددة في استقبال العام الجديد، احرصي على أن يكون ماكياجك في سهرة رأس السنة مختلفاً عما تعتمدينه عادة.

ولمساعدتك في هذا المجال، إليك 8 نصائح، اختاري منها ما يناسبك:

- الحصول على بشرة موحدة وخالية من العيوب من أساسيات نجاح الماكياج، ولذلك أنت بحاجة إلى كريم أساس سائل، كونسيلر لإخفاء الهالات السوداء، وهايلايتر لإضفاء الإشراق على الوجه. ولا تنسي أن استعمال البودرة ضروري في هذه الحالة لتجنب لمعان الوجه والحفاظ على ثبات الماكياج.

- جربي الجفون البراقة من خلال إضافة القليل من الجل اللماع على جفنيك بعد تطبيق الظلال الداكنة عليهما، فمن شأن ذلك أن يضفي رونقاً مميزاً على الطلة الخاصة بالسهرات.

- للحصول على نظرات ساحرة، احرصي على أن يكون خط الكحل ملتصقاً بالرموش، وعند الوصول إلى الزاوية الخارجية دعي الخط يرتفع قليلاً. ولا تنسي وضع 3 طبقات من الماسكارا على الرموش.

- حددي الزوايا الداخلية للعين بواسطة قلم كحل شديد السواد لإضفاء طلة غامضة على النظرات، على أن تختاريه بصيغة مقاومة للماء، بما أنك ستضعينه على خط العين الرطب.

- اعتمدي أحمر الشفاه باللون الأحمر أو الوردي القوي إذا كنت ترتدين أزياء باللون الأسود.

- استعيني بالرموش الاصطناعية للحصول على إطلالة مستوحاة من إطلالات النجمات، وإن كنت تواجهين صعوبة في وضعها كاملة يمكنك قصها عند الوسط، ثم ضعي جزءاً منها على الزاوية الخارجية من العين فقط.

- استعيني بالبلاش الكريمي عوضاً عن البودرة لإضفاء طابع عصري على الطلة، على أن تطبقيه بواسطة فرشاة ملتوية خاصة بالبلاش تحت عظمة الخدين.

- استعيني بالبرونزر لإضفاء نضارة ولون جميل على بشرتك، أو استعملي البودرة البراقة على الوجنتين والجبين والعنق والذقن.