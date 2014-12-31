الوجه الآخر للأناقة يقدمه "عثمان يوسف زادا"

قد تكون الأناقة بالنسبة لبعض المصممين عنواناً للتكلف والأفكار المجنونة، ولكنها بالنسبة للمصمم البريطاني عثمان يوسف زادا تتمتع بمفهوم مختلف يعتمد على البساطة الراقية ويهتم بالتفاصيل التي تجعل من كل قطعة مميزة.

في مجموعته لما قبل خريف 2015، قدم عثمان أزياء مستوحاة من الثقافة الأميركية العائدة للقرن الـ17 التي تجسدها الشخصية الكرتونية "بوكاهانتس" وقد ظهرت رسمة وجهها على بعض التصاميم.

أقمشة هذه المجموعة جاءت فاخرة: حرير، كاشمير وفرو تحولت إلى أثواب بسيطة، معاطف أنيقة وجاكيتات قصيرة رافقتها بنطلونات ضيقة. وقد أتت مشالح الفرو لتضفي مزيداً من الأناقة على الإطلالات.

اختار عثمان لهذه المجموعة ألواناً في غاية الأناقة، فبرز الأسود بكل شياكته وقد دخلت عليه لمسات من الذهبي في أكثر من إطلالة. كما برز استعمال الأبيض الذي حافظ على نقائه حيناً واختلط مع السود حيناً آخر.

ومن الألوان التي لفتنا استعمالها في هذه المجموعة أيضاً: الأحمر الداكن، الأصفر، الأخضر الكاكي، الأزرق بتدرجاته الفاتحة والفيروزية. أما الأكسسوارات التي رافقت هذه الإطلالات فاتخذت شكل أحذية "موكاسان" بألوان حيادية وحقائب تزينت بالـ"رافيا".

تعرفي معنا على مجموعة عثمان لما قبل خريف 2015 فيما يلي.

