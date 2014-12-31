10 أخطاء تجميلية تجنبيها في ليلة رأس السنة

بعض الأخطاء التجميلية تجعلك تبدين أكبر سناً، ولكن هناك أيضاً أخطاء تسلط الضوء على ظهور الهالات السوداء والتجاعيد حول العينين مما يجعلك تبدين متعبة. وللحفاظ على إطلالة مشرقة في احتفالات نهاية العام تعرفي على هذه الأخطاء وتجنبيها:

- تجنبي ظلال العينين ذات اللون الرمادي، فمن شأنها أن تجعل النظرات تبدو متعبة، إذا تم استعمالها بمفردها ومن دون خلطها بألوان أخرى.

- إن اختيار لون الكونسيلر غير المناسب من أبرز الأخطاء التجميلية التي يمكن أن تجعلك تبدين متعبة. والخطأ في هذه الحالة يكون باستعمال تدرج فاتح جداً أو داكن جداً من الكونسيلر، أما الصواب فهو اختيار اللون الأقرب للون بشرتك وتطبيقه في إضاءة جيدة للحصول على أفضل النتائج.

- حددي عينيك جيداً بواسطة قلم الكحل أو الآيلاينر، فالاكتفاء بوضع الظلال من دون تحديد العينين يمكن أن يجعل مظهرهما يبدو متعباً.

- اهتمي جيداً باختيار لون قلم الكحل، فاللون الأسود يمكن أن يظهر الاحمرار داخل عينيك ويجعلك تبدين متعبة. استبدليه باللون البني وتجنبي أيضاً ألوان الكحل المعدنية أو تلك التي تحمل تدرجات ذهبية أو فضية أو برونزية.

- تجنبي استعمال الماسكارا على الرموش السفلية فمن شأن ذلك أن يبرز الهالات السوداء حول عينيك.

- لا تكثري من استعمال البودرة، فقد تجعلك تبدين متعبة وأكبر سناً مما أنت عليه.

اختاري البودرة الشفافة وطبقيها بلمسات خفيفة على بشرتك.

- تذكري أن كريم الأساس الفاتح جداً سيجعلك تبدين شاحبة ومتعبة، ولذلك ننصحك باختيار هذا المستحضر باللون الأقرب إلى لون بشرتك مع إضافة لمسة من البرونزر ستضفي لمسة من الحيويّة على ماكياجك.

- استعملي البرايمر الخاص بمحيط العينين لإضفاء لمسة من الإشراق على هذه المنطقة وإخفاء علامات التعب التي تظهر عليها.

- يؤدي استعمال تدرجات الوردي والأحمر في ماكياج العينين إلى إظهار تعب هذه المنطقة، ولذلك ننصحك بتجنبها واعتماد الألوان الدافئة والحيادية مكانها.

- يؤدي اعتماد الماكياج الدخاني القوي إلى إظهار التعب على قسمات وجهك، ولذلك ننصحك بتجنبه وباستبدال الظلال السوداء والرمادية الدخانيّة بتدرجات البرونزي والنحاسي التي لا تجعل العينين تبدوان صغيرتين أو متعبتين.