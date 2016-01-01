تصاميم خاصة بالبساط الأحمر من ريم عكرا

يبدو أن المناسبات الهوليوودية كانت حاضرة في ذهن المصممة ريم عكرا لدى تحضيرها لمجموعة ما قبل خريف 2016 التي تمّ عرضها أخيراً. فقد جاءت جميع التصاميم مناسبة للظهور على البساط الأحمر لحفلات الأوسكار والغرامي وسواها.

ولم تصمم ريم عكرا أزياءها فقط للنجمات، ولكنها رغبت بتحويل كلّ امرأة عادية ترتدي من تصاميمها إلى نجمة متألّقة. وقد اعتمدت لذلك أقمشة مثل الدانتيل والتافتا التي تضفي على الإطلالات لمسات أنثوية راقية.

الذهبي والفضي لونان تكرّر ظهورهما بكثافة في هذه المجموعة، وقد تناسقا بامتياز مع تدرجات البيج والرمادي. كما تكرر ظهور التدرجات الزرقاء الفيروزية والداكنة التي أضفت بعداً ملوكياً على الإطلالات، والتدرجات الحمراء الزمردية والخضراء الياقوتية التي تركت لمسات غنيّة على التصاميم.

الأثواب التي تضمنتها هذه المجموعة تنوّعت بين القصير والطويل، وتزيّن بعضها بطبقات من الكشاكش وبتنانير واسعة من التول والتفتا. وقد ترافقت الأزياء مع صنادل فضيّة أو ذهبيّة وماكياج دخاني على العينين لتكتمل الطلة المناسبة للسهرات. تعرّفوا على بعض تصاميم مجموعة ريم عكرا لما قبل خريف 2016 فيما يلي.