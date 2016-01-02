6 نصائح لإخفاء علامات الشيخوخة في العام الجديد

ليس هناك شيء أكثر أهمية من الحفاظ على شباب بشرتك لكي تشعري أنك جميلة. إليك هذا البرنامج البسيط والسريع، الذي يضمن الحفاظ على الشباب، وإزالة آثار التعب عن الوجه، فلا تترددي في تبنّيه في استقبال العام الجديد:

1- 3 خطوات أساسية

بالطبع، يبدأ كل شيء بالنظافة. وهي خطوة لا غنى عنها، حيث يجب تنظيف الوجه صباحاً ومساءً بمستحضر "راغي" مناسب لنوع بشرتك، على أن يتم استخدام الماء الفاتر وتدليك الوجه دون فركه وشطفه جيداً.

التقشير هو التكملة الضرورية للخطوة الأولى. فحين تصبح البشرة نظيفة، يجب التخلّص من الخلايا الميتة لاستعادة بريق الوجه وتجديد الخلايا. ضعي اللوشن المقشّر باستخدام قطعة من القطن، وتجنّبي منطقة محيط العينين والشفاه.

بعد التنظيف والتقشير، ستشعرين أن بشرتك مشدودة وبحاجة للتغذية. ومن المهم اختيار كريم مناسب لنوع بشرتك ولسنّك للحصول على الرعاية المثلى.

2- نضارة فورية:

لاستعادة توهّج البشرة الباهتة المتعبة، رشّي وجهك بالماء البارد؛ لتحفيز الدورة الدموية وإعادة النضارة إلى بشرتك.

3- غطاء الذهب

لإخفاء الدوائر السوداء، التي تميل غالباً إلى اللون الأزرق، اختاري مصحّحاً أساسه اللون الذهبي بدرجة دافئة؛ لإخفاء التلوّن الأزرق في منطقة محيط العينين.

4- وسادتك

استخدمي وسادة إضافية لتجنّب انتفاخ العينين في الصباح. فرفع الرأس يخفّف احتقان الوجه عن طريق تحفيز الدورة الدموية.

5- العنب لتنقية البشرة

انسي المستحضرات المكلفة. فعصير العنب هو مطهّر ممتاز، ويناسب جميع أنواع البشرة. خذي بضع حبات من العنب وأزيلي بذورها وافركي وجهك وعنقك بها. فهو ينظّف الوجه ويساعد على وصول كمية أكبر من الأكسجين إلى الجلد. بعد ذلك، اشطفي وجهك بالماء البارد.



6-لمسة من الضوء

لمسة من المستحضر المضيء للبشرة تكفي لإضاءة الوجه بكامله. ضعيه على الزوايا الداخلية للعين أو على الشفاه أو طرف الأنف.