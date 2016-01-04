بشرتك خالية من الشوائب مع #ديور

من خلال جديد مستحضرات Diorskin Forever من Dior أصبح بإمكان كل امرأة الحصول على بشرة مثالية في مختلف الظروف والأوقات، وذلك من خلال 3 خطوات فقط:

الخطوة الأولى

البرايمر Diorskin Forever&Ever Wear الذي يشكّل البداية المثالية للماكياج. وهو يأتي بلون شفّاف مناسب للجميع. استعمليه في روتينك اليومي بين خطوة العناية وتطبيق كريم الأساس للحصول على بشرة خالية من الشوائب.

معه تكتسي البشرة بغلاف رقيق يخفف مظهر المسام والعيوب قبل استخدام أي منتج آخر، ويحافظ على ثبات الماكياج لفترة طويلة.

الخطوة الثانية

كريم الأساس السائل Diorskin Forever Perfect Makeup Fluid Foundation الذي ينعّم ملمس البشرة ويطفئ لمعانها بشكل فوري. وهو يتوفر بـ12 تدريجا لونيا يناسب جميع أنواع البشرة.

ملمسه المخمليّ الرقيق يندمج مع البشرة بنعومة بفضل أداة التوزيع الاحترافية الجديدة Backstage Blender التي تسهّل توزيعه بشكل متناسق وتؤمن تغطية يمكن التحكّم بها ووضعها كطبقات.

الخطوة الثالثة

البودرة الحرّة Diorskin Forever&Ever Control Loose Powder، وهي تشكّل اللمسة النهائية التي تضمن ثبات كريم الأساس طوال اليوم. تتميّز بكونها خفيفة وشبه شفّافة. أما علبتها فتضمن استخدام الكمية المناسبة من المنتج، كما أنها مرفقة بفرشاة "كابوكي" التي صممت خصيصاً لاستخدام أسهل وتوزيع متجانس للبودرة على البشرة.

ولتكتمل إطلالتك المثالية، لا تترددي في استعمال ظلال الخدين Diorblush Sculpt التي تنحت وتحدّد ملامح الوجه بسهولة بفضل درجتين من اللون، الدرجة المطفية باللون الزهري أو المرجاني توزّع على تفاحتي الخدين لتعزيز ونحت الوجه، واللون البني أو البيج يطبّق تحت عظمة الخد وعلى عظمة الأنف لتحديد الوجه.