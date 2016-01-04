كيف بدت عروس 2016 في تصاميم جورج حبيقة؟

نجح المصمم جورج حبيقة في تقديم الصورة المثالية لعروس 2016 من خلال مجموعة من التصاميم حقّقت توازناً بين الكلاسيكية الأنيقة والطابع العصري الراقي. كل ذلك في إطلالات رومانسية متجددة من حيث القصّات والتصاميم تتميّز بقدرتها على تحويل عرائس العام الجديد إلى نجمات متألّقات في يوم زفافهن.

أكمام طويلة، تنانير منسدلة، أحزمة رفيعة وعقد تحيط بالخصر، أكتاف عارية، تطريزات ناعمة وتيجان من الورود تزيّن الرأس... هذا ما ميّز أناقة عروس جورج حبيقة.

الأبيض بتدرجاته الناصعة حيناً، والكريمية حيناً آخر خيّم على جميع الإطلالات التي تزيّنت بالدانتيل حيناً، وبالتول والحرير حيناً آخر. وقد تنوّعت القصّات بين قريبة من الجسم، منسدلة أو حتى واسعة عند التنورة. أما الثوب الذي لفتنا في هذه المجموعة فتميّز بلونه العاجي، وجمع بين البساطة والابتكار في الوقت نفسه، إذ تزيّنت تنورته بمشلح انسدل من الخصر إلى الأسفل.

تعرّفوا معنا على تصاميم جورج حبيقة لعروس 2016 فيما يلي.