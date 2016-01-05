اكتشفوا إيطاليا في عيون "دولتشي أند غابانا"

رحلة إلى الـDolce vita أو "الحياة الحلوة" في إيطاليا تأخذنا فيها دار Dolce&Gabbana من خلال حملتها الترويجية لمجموعة أزيائها الخاصة بربيع وصيف 2016 والتي تحمل عنوان "إيطاليا هي الحب" Italia is Love.

وأظهرت هذه الحملة مدى الحب الذي يكنّه المصممان دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا لبلدهما الأم إيطاليا، الذي يعتبرانه مصدر وحي لا محدود لهما في مجال الأناقة.

وتحتفل هذه الصور بالعلاقات الإنسانية وحب الحياة الذي يترجم بالاجتماعات المرحة بين الأهل والأصدقاء في المقاهي، والأسواق، والساحات العامة. وقد تزيّنت العديد من الأزياء والإكسسوارات بتطريزات لأسماء مدن إيطالية ولرموز من الحضارة الرومانية.

الأقمشة المطبّعة كانت الحاضر الأكبر في هذه المجموعة، وقد اتخذت شكل أثواب طويلة تزيّنها الأزهار، أزياء مخطّطة أو منقّطة مفعمة بثقافة الفرح والاستمتاع بالتفاصيل الصغيرة في الحياة.

وظهرت الإكسسوارات بكل بهائها في هذه الصور على شكل أحذية ملوّنة، حقائب مزيّنة بالرسومات والتطريز، وإكسسوارات للرأس على شكل تيجان من الورود أو ربطات مزركشة.

تعرفوا معنا على فيما يلي على صور الحملة الترويجية لمجموعة Dolce&Gabbana لربيع وصيف 2016 التي التقطها المصمم دومينيكو دولتشي بنفسه.