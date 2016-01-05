26 قطعة جديدة تنضمّ لمجموعة "ديفا" من "بولغاري"

المعروف عن مجوهرات Bulgari الراقية حبّها للألوان والتصاميم المستوحاة من الحضارة الرومانية بتفاصيلها الغنيّة والعريقة. وقد عمدت هذه الدار الإيطالية العريقة في هذا الموسم إلى إضافة 26 قطعة جديدة إلى مجموعتها الأيقونية التي تحمل إسم Diva Collection والتي تتخذ من المغنية الإيطالية الأصل كارلا بروني سفيرةً لها.

تتضمّن القطع الجديدة عقدين من مجموعة Serpenti الشهيرة مصنوعين من الذهب الأصفر ومرصّعين بالماس، بالإضافة إلى قلادات، وخواتم، وأساور من الذهب الأصفر مستوحاة من تاريخ الهندسة الرومانية. كما تضمّنت تصاميم من الذهب الأبيض مرصّعة بالماس وبالمينا الأسود والأزرق الفيروزي.

استطاعت هذه المجموعة من Bulgari أن تجمع بين عراقة الهندسة الرومانية والطابع العصري في توازن كان وراء نجاحها والإقبال الكبير عليها. تعرّفوا على بعض تصاميمها فيما يلي.